"Quái vật vũ trụ" nổi tiếng đang hồi sinh giữa bầu trời?

WOH G64, hay còn gọi là sao Behemoth - được đặt theo tên một quái vật khổng lồ được nhắc đến trong thần thoại Do Thái và Kinh Thánh - là một trong những ngôi sao khổng lồ nhất trên bầu trời.

Behemoth có đường kính khoảng 1.500 lần Mặt Trời, sáng gấp 282.000 lần, được cho là sắp chết. Nhưng các quan sát mới cho thấy nó giống như vừa "hồi sinh" một cách khó hiểu.

Ngôi sao "quái vật" WOH G64, hay còn gọi là sao Behemoth - Ảnh: ESO

Theo Live Science, trong những năm gần đây, ngôi sao khổng lồ nổi tiếng này đã được giới thiên văn theo dõi sát sao.

Bởi lẽ, nó đã mờ đi đáng kể, cho thấy sự chuyển đổi từ một sao siêu khổng lồ đỏ sang sao siêu khổng lồ vàng.

Trong vòng đời của một ngôi sao, đó là giây phút "hấp hối" khi nó nóng lên và thải bỏ các lớp khí ngoài cùng, chuẩn bị bùng nổ thành một siêu tân tinh.

Behemoth thậm chí đã xuất hiện "vỏ kén hình quả trứng" bằng khí và bụi trong những hình ảnh được chụp bởi hệ thống Very Large Telescope (VLT) đặt ở Chile.

Bên cạnh đó, ngôi sao này đã 5 triệu tuổi, là khoảng tuổi thọ tối đa của các siêu sao khổng lồ đỏ, vốn đốt cháy nhiên liệu nhanh hơn nhiều lần so với Mặt Trời.

Vì vậy, các nhà thiên văn càng chắc chắn về cái chết sắp sửa của Behemoth. Nhưng ngay khi họ đang hồi hộp chờ đợi, nó bất ngờ thể hiện sự "cải lão hoàn đồng".

Nhưng nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Jacco van Loon từ Đại học Keele (Anh) đã xem xét lại con quái vật sắp chết này bằng Kính viễn vọng lớn Nam Phi (SALT).

Trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, họ tuyên bố đã tìm thấy một "bằng chứng không thể chối cãi" thách thức giả thuyết siêu tân tinh được chấp nhận rộng rãi.

Dữ liệu của SALT đã tiết lộ sự hiện diện của oxit titan - thường chỉ được tìm thấy trong các sao siêu khổng lồ đỏ - bên trong khí quyển của WOH G64, cho thấy nó dường như đã trở lại trạng thái sao siêu khổng lồ đỏ.

Các tác giả cho rằng trên thực tế, ngôi sao này chưa bao giờ trở thành sao siêu khổng lồ vàng như các nhà khoa học lầm tưởng trước đó.

Sự "hồi sinh như phượng hoàng" của nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, đề cập tình trạng của nó trong các ghi chép thiên văn.

Còn trên bầu trời, "con quái vật" này vẫn giữ nguyên màu đỏ, nhưng bầu khí quyển của nó đang bị kéo mạnh bởi một ngôi sao đồng hành chưa từng được biết đến trước đây.

Có thể đến một ngày, ngôi sao đồng hành sẽ "ăn thịt" Behemoth bằng cách tước bỏ dần các lớp của nó, cho đến khi cả cặp đôi thực sự phát nổ - một vì quá căng bụng, một vì bị mất mát quá nhiều.