6 người liên tiếp tử vong bí ẩn tại vùng núi trong 1 tuần với loạt tình tiết đầy mâu thuẫn và kỳ lạ

6 người được tìm thấy đã tử vong tại vùng núi phía Tây Bulgaria trong tuần qua, trong loạt vụ án đầy rẫy những lời kể mâu thuẫn và các tình tiết kỳ lạ.

“Đây là một vụ án không có tiền lệ tại quốc gia chúng tôi”, ông Zahari Vaskov, Giám đốc Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Bulgaria, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/2.

Các công tố viên nghi ngờ đây có thể là những vụ giết người rồi tự sát hoặc tự sát tập thể. Sự thiếu rõ ràng này đã thổi bùng lên những đồn đoán và giả thuyết âm mưu trong dư luận Bulgaria.

Vào ngày 8/2, cảnh sát đã phát hiện thi thể của ba người, bao gồm một thiếu niên 15 tuổi, bên trong một chiếc xe van cắm trại tại khu vực đỉnh Okolchitsa. Các nhà điều tra tin rằng họ có liên quan đến một vụ án mạng ba người xảy ra một tuần trước đó tại một căn chòi trên núi gần Petrohan, nơi sau đó đã bị thiêu rụi.

Các dịch vụ cứu hộ đang làm việc gần núi Petrohan, hiện trường nơi phát hiện nhiều người tử vong gần làng Gintsi, Bulgaria.

Căn chòi này vốn được sử dụng làm căn cứ của một tổ chức phi chính phủ (NGO) chuyên bảo tồn thiên nhiên, mặc dù một số báo cáo mô tả các thành viên ở đây là "lính gác rừng", những người đã tuần tra khu vực gần biên giới Serbia trong nhiều năm và hỗ trợ cảnh sát biên giới.

Cảnh sát cho biết 5 trong số những người thiệt mạng là thành viên của tổ chức NGO có tên Cơ quan Quốc gia Kiểm soát các Khu bảo tồn và từng sống tại căn chòi này. Cậu bé 15 tuổi là con trai của một người bạn. Hiện tại, không thành viên nào còn lại của nhóm có thể liên lạc được để đưa ra bình luận.

Cảnh sát đã công bố đoạn phim CCTV bên ngoài căn chòi ghi lại vào ngày 1/2, ngày xảy ra vụ án mạng đầu tiên, cho thấy cả 6 người quá cố đang chào tạm biệt nhau. Ba người ở lại căn chòi sau đó được ghi hình khi đang tự tay phóng hỏa nơi này.

Phía cảnh sát cho biết các thành viên NGO này có tham gia vào các hoạt động tôn giáo. Cảnh sát cũng trích dẫn lời một người thân của thành viên trong nhóm, người này nói về tình trạng "bất ổn tâm lý đặc biệt" diễn ra bên trong tổ chức.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy 4 vỏ đạn, 2 khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường gần các thi thể. Các chuyên gia pháp y xác định các phát súng được bắn ở cự ly gần.

Sau đó, cảnh sát đã lần theo dấu vết của ba người còn lại, nhưng chỉ để tìm thấy họ đã chết trong chiếc xe van. Hai trong số đó có vết thương ở đầu, trong khi việc khám nghiệm tử thi người thứ ba vẫn đang được tiến hành.

“Chúng tôi có thể kết luận cho cả hai cuộc điều tra rằng, một trong những giả thuyết chính mà chúng tôi đang tập trung là giết người rồi tự sát hoặc tự sát”, bà Natalia Nikolova, quyền công tố viên trưởng tại Văn phòng Công tố Phúc thẩm ở thủ đô Sofia cho biết.

