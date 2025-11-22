Án mạng kinh hoàng: Thi thể 2 mẹ con bị nhét vào tủ đông ở Áo

Cảnh sát tại TP Innsbruck, vùng Tyrol – Áo đang điều tra một vụ án mạng rùng rợn sau khi phát hiện thi thể của một phụ nữ Syria 34 tuổi và con gái 10 tuổi trong các tủ đông được giấu sau một vách thạch cao trong căn hộ. Hai mẹ con đã mất tích từ tháng 7-2024.

Hai nghi phạm chính - một người đàn ông Áo 55 tuổi và em trai 53 tuổi - đã bị tạm giam từ tháng 6 năm nay nhưng thi thể hai nạn nhân đến gần đây mới được tìm thấy.

Người anh 55 tuổi là đồng nghiệp và có quan hệ tình cảm với người mẹ bị thiệt mạng.

Cảnh sát Áo đang điều tra vụ việc. Ảnh minh họa: Unioneonline

Vụ mất tích được người em họ của nạn nhân - hiện sinh sống tại Đức - báo cáo lần đầu vào ngày 25-7-2024.

Ban đầu, người đồng nghiệp 55 tuổi nói với cảnh sát rằng người phụ nữ đã cùng con gái về thăm cha mẹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí thẻ ngân hàng của nạn nhân sau đó được phát hiện đã sử dụng ở nước ngoài nhiều lần.

Tuy nhiên, theo đài BBC, khi cảnh sát khám xét nhà nạn nhân, điện thoại di động của cô lại được tìm thấy. Một nhân chứng cũng báo cáo nghe thấy tiếng động lớn và tiếng kêu "mẹ" trong căn hộ vào ngày hai mẹ con được cho là đã biến mất.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện nhiều tin nhắn được gửi từ điện thoại của nạn nhân, bao gồm thư xin nghỉ việc gửi cho chủ lao động và tin nhắn gửi cho người đồng nghiệp 55 tuổi. Một khoản tiền bốn chữ số cũng được chuyển cho người đàn ông này.

Theo bà Katja Tersch, người đứng đầu Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Tyrol, một tủ đông đã được thuê và đặt trong kho chứa đồ trước khi nạn nhân biến mất.

Bà Tersch cho biết hai anh em nghi phạm đã lấy chiếc tủ đông này ra khỏi kho vào ngày hai mẹ con mất tích và một tuần sau đó, họ mua thêm một chiếc tủ đông khác. Giới chức nhận định điều này cho thấy vụ án có dấu hiệu được chuẩn bị từ trước.

Theo Unioneonline, dù hai anh em bị bắt giữ từ tháng 6 nhưng mãi đến ngày 12-11, người anh 55 tuổi mới thừa nhận về một sự cố và hành vi giấu xác nhưng phủ nhận ý định giết người.

Người em trai thừa nhận hành vi che đậy nhưng phủ nhận biết về vụ giết người. Cả hai đang bị tạm giam tại Innsbruck và Salzburg.

Phát ngôn viên công tố viên Hansjörg Mayr cho biết hiện chưa rõ trình tự chính xác của sự việc nhưng thi thể đã được giấu một cách chuyên nghiệp và không bị phát hiện trong các lần khám nhà trước đó.

Tuy nhiên, ông Mayr khẳng định hai anh em đang bị giam giữ vì mức độ tình nghi giết người rất cao. Trong cuộc họp báo ngày 18-11, cảnh sát cho biết ngay sau khi hai mẹ con mất tích, họ đã nghi ngờ nghi phạm 55 tuổi, một phần vì những biến động kỳ lạ trong tài khoản ngân hàng của ông ta.