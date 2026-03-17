Quyết định bước ngoặt của chàng trai 23 tuổi sau khi trúng số gần 500 tỷ đồng

Năm 2007, cuộc đời của Sherif Girgis , một sinh viên trẻ làm thêm tại rạp chiếu phim, bỗng thay đổi hoàn toàn khi anh trúng giải xổ số lớn nhất trong lịch sử bang Tây Úc, trị giá 30 triệu đô la Úc (gần 500 tỷ đồng) .

Ở tuổi 23, số tiền khổng lồ ấy khiến Girgis từ một chàng trai bình thường bỗng trở thành triệu phú. Nhiều người tin rằng anh đã bước vào cuộc sống mơ ước: tiền bạc dư dả, tương lai rộng mở và vô số cơ hội phía trước.

Nhưng thực tế lại diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác. Sau khi nhận tiền thưởng, Girgis bắt đầu tìm kiếm những cơ hội đầu tư để “nhân đôi” tài sản của mình. Anh liên hệ với Russell Poliwka , một nhà môi giới bất động sản nổi tiếng và cũng là ủy viên hội đồng thành phố Joondalup ở Perth, Úc, để xin lời khuyên về cách sử dụng số tiền khổng lồ.

Tin tưởng vào những lời tư vấn này, Girgis nhanh chóng rót tiền vào hàng loạt thương vụ được cho là “đầy tiềm năng”. Một trong những khoản đầu tư lớn đầu tiên của anh là mua lại một quán rượu và chi tới 1,4 triệu đô la Úc để cải tạo. Tuy nhiên, giấc mơ kinh doanh sớm biến thành cơn ác mộng khi chỉ sau vài năm, giá trị của cơ sở này giảm hơn 1,2 triệu đô la Úc .

Chưa dừng lại ở đó, Girgis tiếp tục chi 3 triệu đô la Úc để mua một hộp đêm mang tên Crush , với hy vọng nơi đây sẽ trở thành địa điểm giải trí sầm uất tại Perth. Song thực tế phũ phàng hơn nhiều so với kỳ vọng. Hoạt động kinh doanh không thuận lợi, chi phí vận hành ngày càng tăng, trong khi lượng khách lại không đủ để duy trì lợi nhuận.

Giữa lúc đó, chàng triệu phú trẻ tuổi vẫn tiếp tục chi tiêu mạnh tay. Anh mua thêm một du thuyền sang trọng trị giá 1 triệu đô la Úc , cùng nhiều tài sản đắt đỏ khác.

Những khoản đầu tư nối tiếp nhau, nhưng lợi nhuận thì gần như bằng không. Thay vì sinh lời, khối tài sản khổng lồ mà Girgis từng sở hữu dần bị “bào mòn” qua từng năm. Những dự án kinh doanh thua lỗ, chi phí bảo trì tài sản và các quyết định đầu tư thiếu kinh nghiệm khiến số tiền 30 triệu đô la Úc ngày càng vơi đi nhanh chóng.

Đến năm 2012 – chỉ sau 5 năm kể từ ngày trúng số – Girgis thừa nhận với Poliwka rằng anh chỉ còn lại khoảng 5 triệu đô la Úc trong tổng số tiền thưởng ban đầu. Từ một người sở hữu gần nửa nghìn tỷ đồng, tài sản của anh gần như “bốc hơi” trong thời gian ngắn.

Nhận ra những sai lầm trong quá khứ, Girgis bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã nhận phải những lời khuyên đầu tư thiếu trách nhiệm. Năm 2014, anh quyết định khởi kiện Russell Poliwka – người mà anh từng tin tưởng giao phó việc tư vấn tài chính.

Vụ kiện kéo dài nhiều năm và thu hút sự chú ý của dư luận tại Úc, bởi câu chuyện phía sau không chỉ là tranh chấp pháp lý mà còn là bi kịch của một người trúng số nhưng không thể giữ được vận may của mình.

Tại Tòa án Tối cao Tây Úc , thẩm phán John Vaughan đã xem xét các chứng cứ liên quan đến những lời tư vấn đầu tư mà Poliwka đưa ra cho Girgis.

Sau quá trình xét xử, tòa kết luận rằng một số lời khuyên đầu tư đã khiến Girgis chịu tổn thất nghiêm trọng. Phán quyết cuối cùng buộc Poliwka phải bồi thường hơn 2 triệu đô la Úc cho người trúng số này – một khoản tiền được xem là bù đắp cho những thiệt hại mà Girgis đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, so với 30 triệu đô la Úc ban đầu, số tiền bồi thường ấy chỉ như “muối bỏ biển”.

Câu chuyện của Sherif Girgis trở thành lời cảnh tỉnh cho nhiều người: trúng số có thể thay đổi cuộc đời chỉ trong một đêm, nhưng giữ được khối tài sản khổng lồ ấy lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Từ một chàng trai trẻ bước lên đỉnh cao may mắn, Girgis cuối cùng phải đối mặt với sự thật cay đắng rằng vận may không phải lúc nào cũng đi cùng sự bền vững.

Và đôi khi, bi kịch lớn nhất của những người trúng số không phải là nghèo khó trước đây – mà là việc đánh mất tất cả sau khi từng có trong tay cả một gia tài khổng lồ.