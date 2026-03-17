Nàng tiên cá ngoài đời thực: Bé gái chào đời với đôi chân dính liền và 15 năm sống phi thường như "một kỳ tích y học"

Ngay từ khi chào đời, Milagros Cerron đã được coi là một phép màu. Cô bé người Peru sinh ra với hai chân dính liền như đuôi cá do mắc hội chứng Sirenomelia, hay còn gọi là “hội chứng người cá”, một dị tật bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp và gần như luôn gây tử vong ngay sau khi sinh.

Thế nhưng, trái với mọi dự đoán của y học, Milagros không chỉ sống sót mà còn lớn lên qua từng năm tháng. Trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp để tách đôi chân, cô bé dần học cách đứng và đi lại. Trong suốt tuổi thơ, Milagros trở thành biểu tượng của nghị lực sống và hy vọng, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Ảnh: Reuters

Sau 15 năm chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp và những biến chứng nghiêm trọng liên quan đến thận, Milagros Cerron qua đời vào năm 2019 khi đang chờ ghép thận, khép lại hành trình cuộc đời đặc biệt khiến nhiều người xúc động.

Năm 2019, Milagros Cerron, thiếu nữ đến từ Peru nổi tiếng vì mắc “hội chứng người cá”, đã qua đời ở tuổi 15 khi đang chờ được ghép thận, theo thông tin từ gia đình.

Milagros được chẩn đoán mắc Sirenomelia, còn gọi là Mermaid Syndrome (hội chứng người cá), một dị tật bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp khiến hai chân dính liền giống đuôi cá. Dù căn bệnh này thường khiến trẻ sơ sinh tử vong chỉ trong vài giờ sau khi chào đời, Milagros vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Năm 2008, nhờ nhiều ca phẫu thuật phức tạp, các bác sĩ đã tách đôi chân dính liền của cô bé, giúp Milagros có thể tập đi và sinh hoạt gần giống những đứa trẻ khác.

Hội chứng người cá là rối loạn bẩm sinh hiếm gặp gây biến dạng nghiêm trọng ở phần dưới cột sống và chi dưới. Trẻ sinh ra với tình trạng này có thể bị dính một phần hoặc toàn bộ hai chân. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn gặp các vấn đề về đường tiêu hóa hoặc thận.

Theo Tổ chức Quốc gia về Các rối loạn hiếm gặp của Mỹ (NORD), căn bệnh này ước tính chỉ xuất hiện ở khoảng 1 trên 60.000 đến 100.000 ca sinh.

“Trẻ mắc căn bệnh hiếm này thường chết lưu hoặc chỉ sống được trong 24 giờ đầu tiên,” bác sĩ Luis Rubio, phẫu thuật viên chính điều trị cho Milagros, cho biết. “Nhưng với Milagros, chúng tôi đã giúp em có thêm 15 năm cuộc đời.”

Ngay từ khi sinh ra, Milagros chỉ có một quả thận, khiến sức khỏe của cô bé luôn ở tình trạng mong manh. Trong những năm cuối đời, cô được điều trị tại tỉnh Chupaca vì các vấn đề mãn tính liên quan đến thận.

Theo các bác sĩ, Milagros qua đời do xuất huyết não, biến chứng phát sinh từ tình trạng suy thận.

“Tôi sẽ luôn nhớ con bé là một cô gái rất thông minh, luôn vui vẻ và hay cười,” cha của Milagros chia sẻ. “Đối với tôi, con là một thiên thần nhỏ.”

Nguồn: Reuters, Fox5