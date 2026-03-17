42 năm cuộc đời đầy bi kịch của "người cây"

Cuộc đời của Dede Koswara, người đàn ông Indonesia được thế giới biết đến với biệt danh “người cây” đã khép lại ở tuổi 42 sau nhiều năm sống chung với căn bệnh cực hiếm khiến cơ thể ông bị bao phủ bởi những khối mụn cóc dày đặc giống vỏ cây.

Ông qua đời vào sáng 30/1/2016 tại một bệnh viện ở Badung, Indonesia, mang theo ước mơ chưa kịp thực hiện: được nhìn thấy phương pháp chữa khỏi căn bệnh quái ác để có thể trở lại nghề thợ mộc và bắt đầu lại cuộc sống bình thường.

Trong những tháng cuối đời, các bác sĩ cho biết ông dần chấp nhận thực tế về căn bệnh đã tàn phá cuộc sống của mình suốt nhiều thập kỷ, khiến ông mất đi gia đình, công việc và cả sự độc lập.

Koswara mắc một căn bệnh cực hiếm có tên Lewandowsky-Lutz dysplasia, còn gọi là loạn sản biểu bì dạng hạt cơm. Bệnh khiến virus HPV trong cơ thể phát triển mất kiểm soát, tạo ra các mụn cóc dày, sần sùi giống như vỏ cây mọc khắp cơ thể.

Ở thời điểm nghiêm trọng nhất, tay và chân của ông bị bao phủ bởi hơn 6 kg mụn cóc. Những khối u sừng hóa này khiến ông gần như không thể sử dụng bàn tay và bàn chân.

Căn bệnh khiến ông trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, xuất hiện trong nhiều bộ phim tài liệu và chương trình truyền hình. Tuy nhiên, cuộc sống thực tế của ông lại vô cùng khó khăn. Tại quê nhà, nhiều người tin rằng tình trạng của ông là do một lời nguyền, khiến ông phải chịu đựng sự xa lánh và chế giễu trong suốt nhiều năm.

Các khối mụn cóc khiến ông không thể tiếp tục công việc thợ mộc. Khi không còn khả năng nuôi sống gia đình, người vợ chung sống 10 năm cũng rời bỏ ông cùng hai con.

Năm 2008, các bác sĩ từng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khoảng 13 pound (gần 6 kg) mụn cóc khỏi cơ thể ông. Ca phẫu thuật mang lại hy vọng lớn khi sau đó Koswara có thể làm những việc đơn giản như chơi Sudoku hoặc đi dép.

Tuy nhiên, các khối u tiếp tục mọc trở lại. Ông phải trải qua hai ca phẫu thuật mỗi năm để kiểm soát sự phát triển của chúng.

Ba tháng trước khi qua đời, Koswara nhập viện với hàng loạt biến chứng sức khỏe, bao gồm viêm gan cùng các vấn đề về gan và dạ dày.

Theo lời người thân, trong những tuần cuối đời, ông quá yếu nên không thể tự ăn uống hay nói chuyện. Một y tá cho biết phần lớn thời gian ông chỉ nằm trên giường bệnh và hút thuốc để giết thời gian.

Dù vậy, những người chăm sóc cho biết ông chưa bao giờ hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

“Dede vẫn muốn hồi phục dù biết căn bệnh của mình rất nặng,” một y tá chia sẻ. “Ông từng nói rằng nếu có thể khỏe lại, ông muốn quay về làm thợ mộc và mở một xưởng nhỏ tại nhà.”

Một trong các bác sĩ điều trị nhận xét Koswara là người vô cùng mạnh mẽ khi phải chịu đựng những lời chế giễu và ánh nhìn kỳ thị trong suốt cuộc đời.

“Ông ấy đã phải đối mặt với rất nhiều sự xúc phạm. Điều đó chắc chắn không dễ dàng,” vị bác sĩ nói.