Cô gái 4 chân, 2 "vùng kín": 13 tuổi thành đại minh tinh với cuộc hôn nhân bí ẩn

Bí ẩn cơ thể khiến bác sĩ kinh ngạc

Ngày 12/5/1868, tại bang Tennessee, Mỹ, một bé gái chào đời trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Cô bé được đặt tên là Myrtle Corbin, và ngay từ giây phút đầu tiên, các bác sĩ đã nhận ra đây không phải một trường hợp bình thường.

Ban đầu, Myrtle được cho là song sinh dính liền nhưng các bác sĩ xác định cô mắc rối loạn cực hiếm khiến phần thân dưới tách đôi từ cột sống trở xuống, sau này được gọi là hội chứng dipygus. Phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống của cô bị tách đôi, tạo thành hai khung xương chậu, hai hệ sinh dục, hai trực tràng, mỗi bên cơ thể lại hoạt động độc lập và bốn chân. Hai chân ngoài phát triển tương đối bình thường, trong khi hai chân bên trong nhỏ hơn, yếu hơn và chỉ có ba ngón mỗi bàn chân.

Thời điểm đó, y học chưa đủ phát triển để lý giải hiện tượng này. Một số bác sĩ thậm chí còn nghi ngờ cha mẹ cô có quan hệ huyết thống, dù thực tế không phải vậy. Có người gọi Myrtle bằng những thuật ngữ nặng nề như “dị dạng” hay “quái thai”, phản ánh cách nhìn khắc nghiệt của xã hội thời bấy giờ.

Hiện tượng sân khấu

Dù sinh ra với cơ thể khác thường, Myrtle lại phát triển khá khỏe mạnh. Chỉ ba tuần sau sinh, cô đã nặng gần 4,5kg. Tuy nhiên, việc đi lại gặp nhiều khó khăn do một chân bị dị tật bàn chân khoèo.

Gia đình đông con, cha cô là cựu binh cần tiền nuôi sống cả nhà. Khi Myrtle mới một tháng tuổi, ông bắt đầu cho hàng xóm đến xem con gái mình với giá 10 xu mỗi lượt. Từ đó, cuộc đời Myrtle rẽ sang hướng không ai ngờ tới.

Năm 13 tuổi, cô chính thức bước vào giới biểu diễn với danh xưng “Cô gái bốn chân”. Vẻ ngoài kỳ lạ khiến Myrtle nhanh chóng thu hút sự chú ý trên khắp nước Mỹ. Cô từng lưu diễn cùng đoàn xiếc của P. T. Barnum, rồi xuất hiện tại nhiều sân khấu lớn, bao gồm cả khu vui chơi nổi tiếng Coney Island.

Ở đỉnh cao, Myrtle kiếm được tới 450 USD (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tuần, một con số khổng lồ vào cuối thế kỷ 19. Sự nổi tiếng của cô lớn đến mức nhiều gánh xiếc khác đã cố tình “tạo giả” các màn trình diễn tương tự để thu hút khán giả.

Cuộc hôn nhân gây tò mò và khả năng sinh sản đặc biệt

Năm 18 tuổi, Myrtle kết hôn với James Clinton Bicknell. Điều đặc biệt là chồng cô yêu cầu cô rời bỏ sân khấu, cho thấy đây không phải một cuộc hôn nhân vì tiền bạc hay danh tiếng.

Không lâu sau, Myrtle mang thai. Các bác sĩ phát hiện cô có hai hệ cơ quan sinh dục hoàn chỉnh và hai tử cung riêng biệt. Trường hợp của cô trở thành đề tài nghiên cứu y học hiếm có.

Lần mang thai đầu tiên suýt cướp đi mạng sống của Myrtle và buộc bác sĩ phải can thiệp. Tuy nhiên, những lần sau, cô đã sinh tổng cộng 7 người con, trong đó 4 người sống đến tuổi trưởng thành.

Có giả thuyết cho rằng các con của Myrtle được sinh ra từ cả hai tử cung, điều hoàn toàn có thể xảy ra về mặt sinh học, khiến trường hợp của cô càng trở nên đặc biệt trong lịch sử y học.

Sau khi rời sân khấu, Myrtle cùng chồng chuyển đến Texas, sống như những người nông dân bình thường. Những ghi chép y khoa sau này mô tả cô là người thông minh, dịu dàng, có năng khiếu âm nhạc và hoàn toàn đảm đương được cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên, khó khăn tài chính khiến cô phải quay lại biểu diễn trong một thời gian ngắn vào đầu thế kỷ 20, trước khi nghỉ hẳn vào năm 1915.

Năm 1928, Myrtle bị nhiễm trùng da nghiêm trọng ở chân phải. Thời đó chưa có kháng sinh, và căn bệnh nhanh chóng trở nên nguy hiểm. Cô qua đời chỉ sau chưa đầy một tuần, ở tuổi 59.

Ngay cả khi đã mất, cơ thể đặc biệt của Myrtle vẫn khiến nhiều người săn lùng. Các bác sĩ và nhà sưu tầm đề nghị mua lại thi thể cô để nghiên cứu, nhưng gia đình kiên quyết từ chối. Để tránh bị đào trộm, họ đã phủ bê tông lên quan tài và canh giữ cho đến khi hoàn toàn an toàn.

