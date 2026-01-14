Cô bé “người sói” hiện ra sao?

Missclyen lần đầu đến học tại một lớp mẫu giáo thuộc Trường SK Sungai Tisang, thành phố Bintulu, Malaysia vào ngày 12 tháng 1. Sự xuất hiện của em đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ 24 bạn học cùng lớp.

Cha của em, anh Roland Jimbai, cho biết tình hình đã có chuyển biến tích cực vào ngày học thứ hai, khi một số bạn bắt đầu trò chuyện và chơi cùng Missclyen. “Ngày đầu tiên thực sự rất khác. Một số bạn chạy ra khỏi lớp, có bạn sợ hãi, có bạn lại cười đùa, khiến con gái tôi cảm thấy choáng ngợp,” anh Roland kể lại.

Cô bé người sói. Ảnh: THE STAR/ASIA NEWS NETWORK

Theo anh, Missclyen vẫn cần thêm thời gian để được các bạn chấp nhận hoàn toàn. Gia đình đã được nhà trường và các cơ quan liên quan tư vấn cho bé đi học thử trong vài ngày nhằm theo dõi khả năng thích nghi trước khi đưa ra quyết định lâu dài về việc học tập.

“Thông thường, một đứa trẻ cần khoảng một tuần để quen với môi trường mới trước khi có thể tương tác thoải mái với các bạn khác. Mỗi đứa trẻ đều khác nhau và chúng tôi hiểu điều đó,” anh nói.

Bất chấp những khó khăn ban đầu, Missclyen vẫn tỏ ra yêu thích việc đến trường. Cha em cho biết khi được hỏi có thích đi học không, bé đã trả lời là có.

“Con thấy anh chị mình đi học nên cũng muốn được đến trường như các anh chị,” anh Roland chia sẻ.

Hiện tại, hai anh chị của Missclyen cũng đang theo học tại cùng ngôi trường. Anh trai học lớp Một, chị gái học lớp Bốn, trong khi người chị lớn nhất đang học lớp Mười. Việc có anh chị em bên cạnh được cho là đã giúp Missclyen cảm thấy an tâm hơn và dễ thích nghi với môi trường mới.

“Trước mắt, chúng tôi vẫn đang theo dõi tiến trình của con và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi chốt phương án học tập lâu dài,” anh Roland cho biết thêm.

Về mặt y học, hội chứng người sói có tên gọi là hypertrichosis, một tình trạng cực kỳ hiếm gặp đặc trưng bởi sự phát triển lông tóc quá mức trên cơ thể. Trẻ em mắc hội chứng này thường phải đối mặt với nhiều thách thức xã hội do sự thiếu hiểu biết và nhận thức của cộng đồng.

Missclyen từng thu hút sự chú ý của công chúng khi mới 2 tuổi, sau khi được Quốc vương Malaysia khi đó là Sultan Abdullah Ahmad Shah của bang Pahang và Hoàng hậu Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah gặp gỡ tại Nhà thờ Hồi giáo Al Falah ở Bintulu cách đây ba năm.

Sau cuộc gặp, Hoàng hậu Tunku Azizah đã đề nghị trở thành người bảo trợ cho Missclyen, hỗ trợ chi phí học tập và chăm sóc y tế cho em.

Nguồn: The Straits Times