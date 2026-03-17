42 con cú gục chết hàng loạt sau vài giờ chỉ bởi lý do không tưởng

Một sự cố gây tranh cãi trong lĩnh vực phúc lợi động vật đã xảy ra vào năm 2021 khi 42 con cú chết chỉ trong vài giờ sau khi sử dụng một loại thực phẩm bổ sung cho động vật được sản xuất tại Nhật Bản.

Theo các tài liệu liên quan đến vụ việc, sản phẩm này vốn được tạo ra với mục đích hỗ trợ sức khỏe cho động vật. Tuy nhiên, thành phần của nó lại chứa hàm lượng vitamin B6 ở mức cực kỳ cao, chiếm hơn một phần ba tổng khối lượng sản phẩm, khiến nó trở thành một hỗn hợp có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho biết, thông thường các sản phẩm đa vitamin được thiết kế để cung cấp nhiều loại dưỡng chất với hàm lượng nhỏ nhằm bổ sung dinh dưỡng một cách cân bằng. Việc một sản phẩm có tới khoảng một phần ba khối lượng là vitamin B6 được xem là bất thường và tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cho động vật.

Theo thông tin được công bố, đàn cú có nguồn gốc từ Anh đã chết sau khi ăn phải loại thực phẩm bổ sung này. Sản phẩm được cho là được phát triển dựa trên công thức của “MVS-30”, một loại vitamin dành cho động vật do công ty VIDEX Ltd. tại Anh sản xuất.

Tuy nhiên, một sai sót trong quá trình ghi nhãn được cho là đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trên bao bì gốc, hàm lượng vitamin B6 được ghi nhầm là “360 gm” thay vì “360 mg”. Công ty sản xuất tại Nhật Bản được cho là đã hiểu nhầm con số này thành 360 gram, khiến hàm lượng vitamin B6 trong sản phẩm cao gấp khoảng 1.000 lần so với mức dự kiến.

Kết quả là trong mỗi kilogram sản phẩm có hơn 300 gram vitamin B6, khiến hỗn hợp trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với động vật.

Người nuôi đàn cú cho biết ông là người đặt mua sản phẩm, nhưng không tham gia vào quá trình xây dựng công thức. Theo lời ông, ngay từ đầu ông đã yêu cầu các chuyên gia dinh dưỡng động vật thiết kế sản phẩm một cách an toàn và loại bỏ những thành phần không phù hợp với loài cú. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình đánh giá dinh dưỡng và kiểm tra an toàn được cho là đã không được thực hiện đầy đủ.

Ngoài ra, thành phần được ghi trên nhãn sản phẩm mang tên “OWLPROMIX” cũng được cho là không trùng khớp với thành phần thực tế, làm dấy lên nghi ngờ về quy trình kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.

Theo các tài liệu được công bố, nhà sản xuất sản phẩm là Nichiku Pharmaceutical Industry Co., Ltd., một công ty thuộc tập đoàn Mitsubishi. Người đứng đầu công ty được cho là đã thừa nhận các vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất, nhưng vụ việc vẫn gây tranh cãi về trách nhiệm của doanh nghiệp.

Sự cố này cũng làm dấy lên tranh luận rộng hơn về hệ thống quản lý đối với thực phẩm bổ sung và thức ăn cho động vật tại Nhật Bản. Theo các nhà vận động về phúc lợi động vật, hiện chưa có các tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng đối với nhiều loại thực phẩm bổ sung dành cho động vật, khiến một số sản phẩm có thể được đưa ra thị trường mà không trải qua quy trình đánh giá an toàn chặt chẽ.

Trong khi đó, tại nhiều quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ, các sản phẩm thức ăn và thực phẩm bổ sung cho động vật thường phải tuân theo các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và quy trình kiểm soát chất lượng trước khi được lưu hành.

Một số ý kiến cho rằng việc thiếu quy định rõ ràng có thể khiến các sản phẩm dành cho động vật bị quản lý lỏng lẻo, thậm chí đôi khi được phân loại như các mặt hàng tiêu dùng thông thường, dù chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của động vật.

Những người lên tiếng về vụ việc cũng nhắc lại một sự cố khác từng xảy ra tại Nhật Bản vào năm 2019, khi 156 con ngựa đua bị loại khỏi các cuộc đua chính thức sau khi phát hiện thức ăn cho ngựa bị nhiễm chất cấm. Sản phẩm này cũng được cho là do Nichiku Pharmaceutical Industry Co., Ltd. sản xuất, khiến nhiều người lo ngại về hệ thống giám sát đối với ngành sản xuất thức ăn và thực phẩm bổ sung cho động vật.

Từ sự cố khiến 42 con cú chết, các nhà vận động đã kêu gọi chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp liên quan thiết lập tiêu chuẩn an toàn rõ ràng đối với thực phẩm bổ sung và thức ăn cho thú nuôi, yêu cầu đánh giá an toàn dựa trên cơ sở khoa học trước khi sản phẩm được bán ra thị trường, cũng như minh bạch hóa thông tin về thành phần và liều lượng trên nhãn.

Theo họ, việc tăng cường quy định và trách nhiệm trong sản xuất là cần thiết để tránh những thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai và đảm bảo các sản phẩm dành cho động vật thực sự phục vụ mục tiêu bảo vệ sức khỏe thay vì gây ra nguy cơ chết người.

Nguồn: Change