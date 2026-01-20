Châu Âu cảnh báo NÓNG: Bé gái 11 tuổi tử vong do người mẹ bán hoa mỗi ngày, vô tình tiếp xúc với một chất độc từ khi mang thai

Chất độc phía sau vẻ đẹp ngọt ngào

Vào một buổi sáng lạnh giá tháng 12/2024, người bán hoa Madeline King đang trên đường đến cửa hàng bán sỉ địa phương để mua hàng thì một cơn chóng mặt ập đến khiến cô gần như ngã quỵ. Những bó hồng trước mắt cô trở nên mờ nhòe. Madeline cố gắng chọn nhanh số hoa cần mua, rồi rời đi với dự định nghỉ việc.

"Tôi sẽ không làm việc này nữa", Madeline King nghĩ. Một tháng sau đó, cô đóng cửa cửa hàng hoa của mình ở Minneapolis sau 8 năm hoạt động.

Madeline King đã chịu đựng hàng loạt các triệu chứng nhiễm độc từ thuốc trừ sâu mà không hay biết

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 22 tuổi, Madeline gây dựng cửa hàng từ một kho nhỏ của gia đình, mở rộng thành nhóm 10 người, chuyên thiết kế hoa cho đám cưới và sự kiện, đồng thời thu hút lượng người theo dõi ổn định trên mạng xã hội.

Ở tuổi 30, Madeline đã chịu đựng nhiều năm mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn và suy giảm trí nhớ. Sau nhiều lần thăm khám, các xét nghiệm cho thấy men gan của cô tăng cao, dấu hiệu có thể liên quan đến ngộ độc. Bác sĩ của cô nghi ngờ nguyên nhân đến từ thuốc trừ sâu tồn đọng trong hoa.

“Thật khủng khiếp khi nhận ra công việc mình yêu thích lại khiến sức khỏe suy sụp như vậy. Vì sao không ai từng cảnh báo chúng tôi?”, cô nói.

Khi tìm hiểu thêm, Madeline đọc được nghiên cứu từ Bỉ cho thấy người bán hoa vẫn có thể nhiễm hóa chất dù đeo hai lớp găng tay. Điều đó khiến cô bàng hoàng vì suốt gần 5 năm đầu làm nghề, cô xử lý hoa hoàn toàn bằng tay không.

Nhiều người không nghĩ đến thuốc trừ sâu khi nhìn vào một bó hoa. Nhưng theo Mạng lưới Hành động vì Thuốc trừ sâu (PAN), một tổ chức từ thiện của Anh, chúng chứa đầy thuốc trừ sâu. Các chuyên gia cho biết, mua hoa không khiến bạn gặp rủi ro, mà rủi ro thuộc về những người trồng và người bán hoa, những người xử lý thứ mà tổ chức từ thiện này mô tả là “ những quả bom độc hại ”.

Các chất hóa học giúp bảo vệ hoa khỏi bệnh tật và sâu hại, và vì khách hàng muốn có những bông hoa nở rộ quanh năm, nên chúng giúp hoa luôn trông đồng đều. Nhưng nghiên cứu cho thấy chúng có thể dễ dàng hấp thụ qua tiếp xúc da hoặc hít phải bởi những người tiếp xúc hàng giờ mỗi ngày.

Thuốc trừ sâu được sử dụng thường xuyên để giúp hoa nở rộ quanh năm

Không chỉ Madeline, những rủi ro âm thầm từ hoa tươi còn để lại hậu quả nghiêm trọng hơn.

Như trường hợp của gia đình bà Laure Marivain, một người bán hoa. Con gái 11 tuổi của bà, Emmy, đã qua đời vào tháng 3/2022 vì ung thư. Sau đó, Quỹ bồi thường nạn nhân tiếp xúc thuốc trừ sâu Pháp xác nhận căn bệnh của Emmy có liên quan đến việc Laure tiếp xúc với thuốc trừ sâu trong thai kỳ.

"Nếu ai đó đã cảnh báo tôi, con gái tôi vẫn còn sống đến bây giờ", bà Marivain nói với tờ Le Monde.

Nghiên cứu lâu đời nhưng ít được cảnh báo

Không giống thực phẩm, hoa cắt cành hiện không bị giới hạn lượng thuốc trừ sâu được sử dụng tại các nước châu Âu, Anh hay Mỹ.

Theo Jean-Noël Jouzel, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, những tác hại cụ thể từ thuốc trừ sâu tồn tại ở hoa rất khó xác định do thiếu dữ liệu. Cùng với Giovanni Prete, trợ lý giáo sư tại Đại học Sorbonne Paris Nord, ông đã nghiên cứu mối liên hệ giữa việc cha mẹ tiếp xúc với thuốc trừ sâu trong công việc và các bệnh ở trẻ em, bằng cách phỏng vấn Marivain và hai người bán hoa khác. Con của một người phụ nữ cũng đã chết vì ung thư, trong khi con của người mẹ thứ ba, một đứa trẻ năm tuổi, mắc chứng rối loạn phát triển thần kinh.

“Mối quan hệ này không bao giờ rõ ràng,” Jouzel nói. “Vì vậy, trong ba trường hợp này, rất có thể có một mối liên hệ, nhưng tất nhiên, không có gì chắc chắn.”

Những nghiên cứu ít ỏi hiện có cho thấy một bức tranh ảm đạm. Một nghiên cứu từ năm 1990 cho thấy khoảng 9.000 công nhân trồng hoa ở Colombia đã tiếp xúc với 127 loại thuốc trừ sâu – và cho rằng những người đang mang thai có thể có tỷ lệ sinh non và trẻ sơ sinh bị dị tật cao hơn.

Amy Aniceto, thợ cắm hoa tại Anh mong muốn những kiến thức về nguy cơ ngộ độc từ hoa được phổ cập nhiều hơn

Một nghiên cứu khác từ năm 2018 đã xác định 107 loại thuốc trừ sâu trong 90 bó hoa. Ngoài ra, có tới 70 loại thuốc trừ sâu được tìm thấy trong nước tiểu của người bán hoa, mặc dù họ đã đeo hai lớp găng tay khi xử lý hoa.

Mức độ phơi nhiễm với một loại thuốc trừ sâu cụ thể, clofentezine, cao gấp bốn lần ngưỡng cho phép. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã phân loại nó là chất có khả năng gây ung thư ở người và vào năm 2023, EU đã không phê duyệt gia hạn sử dụng chất này vì đặc tính gây rối loạn nội tiết, có thể gây ung thư và dị tật bẩm sinh.

Trong các ngành công nghiệp như trồng bông, đã có những nỗ lực thực sự để giảm việc sử dụng hóa chất trong nông trại, Michael Eddleston, giáo sư độc chất học lâm sàng tại Đại học Edinburgh, người đã dành hàng thập kỷ nghiên cứu về các trường hợp tử vong do thuốc trừ sâu, giải thích. Vấn đề với hoa, ông nói, là không ai kiểm tra, vì vậy không có động lực để thay đổi các thực tiễn đã tồn tại hàng chục năm.

Tuy nhiên, hiện nay đang có một lời kêu gọi nhỏ nhưng ngày càng lớn mạnh nhằm nâng cao nhận thức trong giới chức trách và những người bán hoa, lực lượng lao động chủ yếu là nữ giới, những người hàng ngày tiếp xúc với dư lượng hóa chất nhưng thường không sử dụng thiết bị bảo hộ hoặc không nhận ra rằng họ nên sử dụng.

Roisin Taylor là một người trồng hoa, thợ cắm hoa và nhà nghiên cứu sống tại Durham, chuyên về hoa cắt cành bền vững. Cô đã bắt đầu nâng cao nhận thức về vấn đề thuốc trừ sâu trên TikTok.

“Nghe về điều này thật đáng sợ,” cô nói. “Vì vậy, dễ hiểu là khá nhiều người bán hoa ngại nói về vấn đề này. Và hơn nữa, vì đây là phụ nữ nên chẳng ai quan tâm.”

Kally Spencer Townson, một thợ cắm hoa tại Anh chỉ thực sự chú ý đến rủi ro từ thuốc trừ sâu sau khi đọc tin tức về bé gái Emmy

Amy Aniceto (41 tuổi), người sáng lập Sweet Frank Flowers, một studio thiết kế hoa có trụ sở tại London (Anh), cho biết cô mong muốn có thêm thông tin về những rủi ro trong công việc của mình.

“Khi tôi cầm những bông hoa bằng găng tay, mức độ phơi nhiễm của tôi là bao nhiêu? Thật khó để tìm thấy nghiên cứu nào về vấn đề đó”, cô nói.

Kally Spencer Townson (35 tuổi), một thợ cắm hoa tại Anh cũng cho biết cô chỉ thực sự chú ý đến rủi ro từ thuốc trừ sâu sau khi đọc tin tức về bé gái Emmy.

Ở Pháp, sau làn sóng phẫn nộ liên quan đến cái chết của Emmy, chính phủ đã khởi động nghiên cứu quy mô quốc gia về mức độ phơi nhiễm thuốc trừ sâu trong ngành bán hoa. Một số tổ chức bảo vệ người tiêu dùng kêu gọi bắt buộc dán nhãn nhằm công khai thông tin hóa chất trên hoa nhập khẩu.

Khi giá hoa ngày càng đắt, còn lời lãi thì ít dần, việc nhiều cửa hàng né tránh nhắc đến thuốc trừ sâu cũng là điều dễ hiểu. Theo Madeline, mỗi thợ cắm hoa cần tự bảo vệ sức khỏe của mình, cô khuyên mọi người đeo găng tay, sử dụng máy lọc không khí, mở cửa sổ và mua hoa rõ nguồn gốc trong nước.

“Tôi không muốn làm ai chùn bước với nghề cắm hoa, nhưng có những rủi ro thật sự tồn tại phía sau vẻ đẹp đó”, Madeline nói.

Theo The Guardian