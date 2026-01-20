Tỷ phú treo thưởng hơn 300 tỷ nếu U23 Trung Quốc hạ U23 Việt Nam, thực hư ra sao?

Tối 20/1, trận bán kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra. Đây cũng được xem là cuộc đối đầu tâm điểm của giải đấu. Trước giờ bóng lăn, truyền thông xuất hiện thông tin gây chú ý liên quan đến khoản thưởng khổng lồ nếu đội bóng trẻ Trung Quốc giành vé vào chung kết.

Theo báo chí Trung Quốc, tại giải đấu năm nay, U23 Trung Quốc chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 4 trận đã đấu. Dù vậy, nhờ lối chơi phòng ngự chắc chắn cùng tinh thần thi đấu kiên cường, đội bóng này đã tạo nên bất ngờ lớn khi tiến vào bán kết. Nếu có thể đánh bại U23 Việt Nam, đội đang sở hữu chuỗi 4 trận toàn thắng, U23 Trung Quốc sẽ lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở chung kết U23 châu Á.

U23 Trung Quốc

Đáng chú ý, theo tờ Sina, mạng xã hội Việt Nam đã không ngừng lan truyền thông tin trên mạng xã hội cho rằng, nếu U23 Trung Quốc lọt vào trận chung kết U23 châu Á, tỷ phú Guo Guangchang, Chủ tịch Tập đoàn Fosun, sẽ thưởng cho đội tuyển số tiền lên tới 10 triệu euro (khoảng 305 tỷ đồng).

Tuy nhiên, theo Sina, độ xác thực của thông tin vẫn chưa được kiểm chứng. Ở thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bản tin tương tự nào xuất hiện trên các kênh truyền thông chính thống của Trung Quốc hay các hãng truyền thông tiếng Anh. Ông Guo Guangchang hiện vẫn là chủ sở hữu CLB Wolverhampton Wanderers tại Premier League. Đội bóng này đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và đối mặt với nguy cơ xuống hạng rất cao.

Ông Guo Guangchang

Có thể nói, trận bán kết tối nay không chỉ thu hút sự chú ý bởi yếu tố chuyên môn mà còn bởi những thông tin bên lề xoay quanh khoản thưởng kỷ lục đang gây xôn xao dư luận.

Nguồn: Sina