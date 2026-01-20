Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội

Theo Science Alert, các nhà khoa học vừa tính toán được mực nước biển của Sao Hỏa trong thời kỳ ẩm ướt nhất của nó, cũng là giai đoạn mà sinh vật ngoài hành tinh có thể từng tồn tại.

Bằng cách phân tích dữ liệu từ 3 vệ tinh, các nhà khoa học ở Ý và Thụy Sĩ đã tập trung vào một hẻm núi có tên là Coprates Chasma ở Sao Hỏa, một phần của Valles Marineris, mạng lưới hẻm núi lớn nhất trong hệ Mặt Trời.

Tại đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy các trầm tích hình quạt trông giống hệt như các châu thổ sông hình thành trên hành tinh của chúng ta khi dòng nước chảy gặp vùng nước tĩnh.

Cấu trúc một khu vực mà các nhà khoa học tin là một đồng bằng châu thổ cổ đại - Ảnh: ESA

"Các cấu trúc châu thổ hình thành ở những nơi sông đổ ra đại dương, như chúng ta đã biết từ nhiều ví dụ trên Trái Đất. Những cấu trúc mà chúng tôi xác định được trong các hình ảnh từ Sao Hỏa rõ ràng là cửa sông đổ ra biển" - nhà địa mạo học Fritz Schlunegger, từ Đại học Bern (Thụy Sĩ) cho biết .

Viết trên tạp chí khoa học npj Space Exploration, tiến sĩ Schlunegger và các cộng sự cho biết tất cả các cấu trúc dạng châu thổ ở Sao Hỏa đều được tìm thấy ở độ cao từ 3.650-3.750m, dưới mực nước biển tham chiếu của hành tinh, một mốc giả định được đặt ra dựa theo dữ liệu của Trái Đất.

Điều đó có nghĩa là nó nằm ở độ cao khoảng 1.000m trên điểm sâu nhất của Valles Marineris, giúp tạo thành một vùng biển có kích thước xấp xỉ Bắc Cực của chúng ta.

"Chúng tôi đã cung cấp bằng chứng về đại dương từng tồn tại sâu nhất và lớn nhất trên Sao Hỏa – một đại dương trải dài khắp bán cầu Bắc của hành tinh" - đồng tác giả Ignatius Argadestya từ Đại học Bern giải thích.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng các trầm tích này được hình thành khoảng 3 tỉ năm trước, một thời kỳ mà họ cho Sao Hỏa dồi dào nước nhất.

Con số này muộn hơn vài trăm triệu năm so với các ước tính trước đây về sự tồn tại của đại dương trên Sao Hỏa.

Giai đoạn này cũng trùng với thời kỳ mà sự sống sơ khai của Trái Đất đang dò dẫm lan rộng khắp hành tinh, vì vậy càng củng cố thêm hy vọng tìm thấy sự sống ở Sao Hỏa.