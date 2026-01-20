Phát hiện cô gái 19 tuổi tử vong trên bãi biển nổi tiếng với 10 con chó hoang xung quanh

Khoảng 6 giờ 35 phút sáng giờ địa phương ngày thứ Hai, 19 tháng 1, cảnh sát nhận được cuộc gọi về một người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng "bất tỉnh" tại một bãi biển phía bắc xác tàu Maheno trên đảo K'gari thuộc bang Queensland, theo thông cáo báo chí của Cảnh sát Queensland. Người phụ nữ được tuyên bố đã tử vong không lâu sau đó.

Bãi biển trên đảo K'gari

Vụ việc xảy ra vào sáng 19/1, khi hai người đàn ông lái xe dọc theo bãi biển gần khu vực Maheno Wreck, một điểm tham quan nổi tiếng trên đảo và nhìn thấy nhiều con chó dingoes tụ tập xung quanh một “đối tượng” nằm bất động. Khi tiếp cận, họ phát hiện đó là thi thể của cô gái trẻ đã chết và có khoảng 10 con chó hoang bao quanh. Cảnh sát sau đó có mặt và tuyên bố nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, cô gái được cho là đã đi bơi vào khoảng 5 giờ sáng, trước khi được phát hiện khoảng 1 giờ sau đó. Nạn nhân sống trên đảo khoảng sáu tuần và làm việc tại một hostel cho du khách ba lô cùng một người bạn người hiện đang được hỗ trợ và làm việc với cảnh sát.

Ảnh minh họa

K’gari là hòn đảo cát lớn nhất thế giới, được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên và thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Đây cũng là môi trường sống của khoảng 200 con chó dingoes hoang dã, loài chó bản địa Australia được bảo tồn nhưng có thể hoang dại và nguy hiểm nếu tiếp cận con người. Cảnh sát đã cảnh báo du khách tránh tiếp xúc, cho chó hoang ăn hoặc lại gần chúng, đặc biệt trong khu vực hoang dã của đảo.

Hiện vụ việc vẫn trong giai đoạn điều tra, với nhiều câu hỏi chưa có lời giải về lý do cái chết của cô gái. Gia đình nạn nhân đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi.

Nguồn: People