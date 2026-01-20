5 nữ công nhân bị ô tô tông tử vong khi đang ngồi ăn trưa

Số người thương vong trong vụ tai nạn tông xe rồi bỏ chạy xảy ra gần trạm thu phí Barela ở Jabalpur, Ấn Độ, đã tăng lên 5 người vào ngày 19/1.

Trước đó, vào ngày 18/1, một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm vào nhóm 13 nữ công nhân đang nghỉ trưa bên vệ đường khiến 2 người tử vong tại chỗ. Theo cảnh sát, tài xế chiếc xe không có biển số vẫn đang bỏ trốn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h chiều gần Ekta Chowk, đối diện khu Sigma Colony thuộc phạm vi đồn cảnh sát Barela, khi những công nhân được thuê để lắp đặt lưới phân cách đường đang ăn trưa, Phó cảnh sát trưởng Pallavi Shukla cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn.

"Cảnh sát đang nỗ lực truy bắt tài xế xe bỏ trốn. Những người bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Jabalpur. Một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch", cảnh sát cho biết.

Theo thông tin từ cảnh sát Barela, các nạn nhân tử vong được xác định là Bharti Chainwati, Lachho Bai, Gomti Bai, Varsha Bai và Krishna Bai. Gomti Bai, Varsha Bai và Krishna Bai đã tử vong do vết thương trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đại học Y. Cả ba người đều phải thở máy kể từ khi xảy ra tai nạn.

Phó cảnh sát trưởng Suryakant Sharma cho biết: "Các thành viên gia đình rất phẫn nộ. Họ yêu cầu mức bồi thường tối đa cho người thiệt mạng. Về vấn đề này chính quyền tiểu bang đã đồng ý bồi thường 10 lakh rupee cho người thiệt mạng, 2 lakh rupee cho người bị thương nặng và 1 lakh rupee cho người bị thương nhẹ".