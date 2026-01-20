Nữ nhân viên môi giới bất động sản bị "khách đến xem nhà" dùng băng dính trói lại rồi uy hiếp

Mới đây, vụ việc một nữ nhân viên bất động sản ở Thái Lan bị một người đàn ông giả làm khách đến xem nhà cướp xe đã khiến dư luận nước này rúng động.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc mới xảy ra vào ngày Chủ nhật, 11/1 vừa qua tại Pattaya, Thái Lan. Theo đó, một nữ nhân viên môi giới bất động sản 35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc tên là Yang Wang cho biết cô đã quen biết với một người đàn ông Trung Quốc tên là Gong Gaopeng, 30 tuổi trên nền tảng WeChat.

Sau đó, Gong sắp xếp một cuộc xem nhà và yêu cầu cô đến đón anh ta vào ngày 11 tháng 1. Khi việc xem nhà kết thúc, anh ta yêu cầu cô lái xe đưa anh ta về.

Gong đã dùng băng dính trói nạn nhân lại rồi cướp tiền, cướp xe.

Khi Yang đang lái xe, Gong được cho là đã lấy một chiếc kéo và dí vào eo Wang, yêu cầu cô tiếp tục lái xe. Sau đó, hắn ta được cho là đã dùng băng dính trói mắt, tay và thân người của cô sau khi ép cô đỗ xe ở nơi khác và chuyển ra ghế sau. Gong được cho là đã lấy điện thoại thông minh Huawei của Yang và ép cô đưa mật khẩu tài khoản WeChat cho hắn.

Sử dụng điện thoại, hắn ta đã chuyển khoảng 31.000 baht (tương đương khoảng 26 triệu VNĐ) vào tài khoản của mình trước khi cố gắng bỏ trốn bằng xe của cô. Tuy nhiên, một người qua đường đã chặn đường hắn ta và chất vấn hắn về các quy định đỗ xe. Gong được cho là đã hoảng sợ và cố gắng lái xe bỏ chạy, nhưng Wang đã giằng co bên trong chiếc xe đang di chuyển, khiến nó đâm vào một bức tường bê tông.

Nạn nhân đã đến trình báo tại đồn cảnh sát. (Ảnh: The Thaiger)

Thấy tình hình bất lợi, Gong đã ra khỏi xe, bỏ lại nạn nhân cùng chiếc xe tại một khu nhà ở thuộc thị trấn Nong Prue. Sau đó, cô Yang đã trình báo cảnh sát. Chính quyền Pattaya đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Gong. Hắn ta cũng bị buộc tội cướp tài sản có sử dụng bạo lực hoặc đe dọa, sử dụng vũ khí vào ban đêm, và giam giữ và hạn chế tự do trái pháp luật.

Điều tra của cảnh sát cho thấy Gong đã nhập cảnh vào Thái Lan ngày 23 tháng 12 năm 2025 bằng visa du lịch 60 ngày. Hắn khai địa chỉ cư trú tại quận Sathon, Bangkok. Cảnh sát từ Nong Prue và Chonburi đang phối hợp bắt giữ Gong, bao gồm cả việc xem xét camera giám sát để truy tìm lộ trình tẩu thoát của hắn. Yang, người đã làm việc hợp pháp tại Thái Lan với tư cách là một nhân viên môi giới bất động sản từ năm 2024, được cho là đang trong tình trạng "sợ hãi và rất sốc". Cô cũng bị thương trong vụ việc.

Theo Mothership