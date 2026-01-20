Công ty cho nghỉ Tết Nguyên đán 35 ngày, nhân viên chịu quay lại đúng ngày còn được thưởng thêm 17,5 triệu đồng

Tại Ôn Châu, Trung Quốc, một doanh nghiệp được mệnh danh là “công ty thần tiên” đang thu hút sự chú ý lớn khi duy trì truyền thống cho nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài đến 35 ngày suốt 10 năm qua. Không chỉ có kỳ nghỉ dài kỷ lục, những nhân viên quay lại làm việc đúng hạn còn nhận được khoản tiền thưởng lên tới 5000 NDT (khoảng 17.500.000 VNĐ).

Kỳ nghỉ Tết năm 2026 của Công ty TNHH Ngũ kim Hạo Vận tại thành phố Thụy An, Ôn Châu sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 7 tháng 3. Nhân viên chính thức quay trở lại làm việc vào ngày 8 tháng 3. Theo thông báo từ phía công ty, tất cả nhân viên rời đi và quay lại đúng lịch trình sẽ nhận được khoản tiền thưởng phúc lợi 5000 NDT (khoảng 17.500.000 VNĐ) vào cuối tháng 3.

Ảnh minh họa: ETtoday

Chính sách của công ty còn thể hiện sự tinh tế đối với những người đã lập gia đình. Những nhân viên có con nhỏ đang trong độ tuổi đi học được phép quay lại làm việc muộn hơn 2 ngày sau khi trẻ khai giảng mà vẫn được hưởng trọn vẹn tiền thưởng, miễn là họ đăng ký trước với bộ phận nhân sự. Ngoài ra, công ty còn áp dụng chính sách khuyến khích tuyển dụng khi thưởng 1000 NDT (khoảng 3.500.000 VNĐ) cho nhân viên cũ giới thiệu được người mới làm việc đủ 3 tháng.

Ông Trương Hữu Vận, người đứng đầu công ty, chia sẻ rằng doanh nghiệp đã hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ nhân viên hiện có khoảng hơn 10 người. Ông cho biết đa số người lao động đều là người từ nơi khác đến, quãng đường di chuyển về quê rất xa xôi và tốn thời gian. Nếu chỉ nghỉ theo lịch thông thường, thời gian thực tế họ được ở bên gia đình sẽ rất ngắn ngủi. Vì vậy, ông quyết định duy trì kỳ nghỉ dài để nhân viên có đủ thời gian nghỉ ngơi và sum họp.

Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ngũ kim theo yêu cầu và trả lương theo sản phẩm, ông Trương khẳng định việc nghỉ dài ngày không gây ảnh hưởng tiêu cực đến vận hành. Nhờ hiệu suất làm việc của nhân viên rất cao trong năm nên công ty vẫn đảm bảo tiến độ. Thậm chí vào cuối năm, dù đơn hàng còn nhiều và khách hàng yêu cầu sản xuất liên tục, ông vẫn lựa chọn từ chối nhận thêm đơn để đảm bảo nhân viên được về quê ăn Tết an lòng.

Nguồn: ETtoday