Dùng iCloud để định vị bạn gái, nam thanh niên ập vào phòng thì chứng kiến cảnh tượng không thể ngờ

Mới đây, một nam thanh niên ở Thái Lan đã rơi vào tình trạng sốc nặng sau khi sử dụng iCloud để định vị vị trí bạn gái 27 tuổi của mình rồi phát hiện ra điều không thể ngờ. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ tối thứ Năm, ngày 13 tháng 3 vừa qua ở phường Nong Prue, quận Bang Lamung, tỉnh Chon Buri của Thái Lan.

Theo đó, cảnh sát từ đồn cảnh sát Nong Prue đã có mặt tại hiện trường cùng với các dịch vụ cứu hộ từ Tổ chức Sawang Boriboon ở Pattaya. Các sĩ quan đến nơi và tìm thấy thi thể của một phụ nữ 27 tuổi, được gọi là cô A. Bạn trai của cô, được gọi là anh B, đã phát hiện ra cô trước khi cảnh sát đến. Điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu vật lộn hay trộm cắp, và dường như không có gì bị lấy đi khỏi phòng.

B đã dùng icloud để định vị bạn gái, nào ngờ lại phải chứng kiến bi kịch.

B nói với cảnh sát rằng hai người đã cãi nhau trước khi cô rời khỏi nơi ở cũ của họ. Sử dụng iCloud, anh đã lần theo được vị trí của cô và tìm đến đây. Sau khi thấy bạn gái không trả lời điện thoại, anh ta đã lấy chìa khóa dự phòng từ tòa nhà và vào trong thì tìm thấy thi thể bạn gái trong tủ quần áo.

B cho biết anh đã cố gắng liên lạc với bạn gái một thời gian trước khi quyết định theo dõi điện thoại của cô. B khai với các cảnh sát rằng mình không ngờ lại tìm thấy cô trong tình trạng như vậy, và đã bị sốc sau khi phát hiện ra thi thể. Cảnh sát Nong Prue đã ghi nhận bằng chứng tại hiện trường và thẩm vấn B như một phần của cuộc điều tra ban đầu.

Thi thể của A đã được chuyển đến viện pháp y tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở Bangkok để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.