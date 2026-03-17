Yêu nhau 6 năm, người đàn ông mới biết bạn gái có chồng và 2 con

Ông Vương, một người đàn ông đến từ Lạc Dương, Hà Nam, đã tìm đến sự giúp đỡ của Tiểu Lý. Hai người đã đồng ý gặp gỡ gia đình hai bên vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán để bàn chuyện kết hôn, nhưng bạn gái ông đột ngột hủy bỏ hôn ước vào ngày hôm trước và muốn chia tay với ông.

Ông Vương sững sờ trước việc bạn gái đột ngột hủy bỏ hôn ước, nên đã nhờ Tiểu Lý giúp đỡ và cả hai cùng đến nhà cô ở Thượng Khâu.

Anh Wang (30 tuổi) đến từ Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc, cho biết anh gặp bạn gái vào năm 2020 khi đang làm việc tại một nhà máy ở Quảng Đông và sau đó hai người bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

Sau đó, mối quan hệ giữa Wang và người phụ nữ rất tốt, họ đã "đính hôn trực tuyến" trên WeChat trong suốt 3 năm hẹn hò.

Wang phát hiện mình bị bạn gái lừa sau 6 năm yêu nhau. Ảnh: Sina

Trong suốt thời gian này, cô liên tục viện nhiều lý để xin tiền người yêu như: mẹ ốm nặng cần phẫu thuật hay gia đình vướng khoản nợ nặng lãi. Thậm chí, một người đàn ông tự xưng là anh trai cô cũng gọi điện thúc giục Wang gửi tiền để phẫu thuật cho em gái.

Tin tưởng người yêu, anh Wang đã chuyển cho cô tổng cộng hơn 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Sau đó, họ thống nhất sẽ gặp nhau vào ngày mùng 5 tháng Giêng để bàn chuyện cưới hỏi.

Kết quả là, vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, người phụ nữ lạnh lùng nói với Wang rằng cô muốn chia tay với anh vì gia đình cô không chấp thuận.

Nghe tin bạn gái muốn chia tay, Wang tự tìm đến nhà cô ở quê. Thấy anh xuất hiện, mẹ của người phụ nữ nhất quyết phủ nhận mối quan hệ này, nói rằng con gái đã kết hôn và có hai con, một trong số đó đã học trung học. "Làm sao con bé có thể hẹn hò với anh được chứ?", bà nói.

Mẹ của người phụ nữ khẳng định rằng con gái bà chưa bao giờ đưa tiền cho gia đình, không có người anh trai nào và không ai trong gia đình từng bị ốm. Đến lúc này Wang mới biết mình bị lừa tình.

Cha của anh biết chuyện con trai bị lừa và gánh khoản nợ khổng lồ cũng suy sụp. Ông cho biết không dám trách móc gì con trai vì sợ anh sẽ làm điều gì đó thiếu suy nghĩ.

Wang đã mang toàn bộ bằng chứng chuyển tiền đến trình báo cảnh sát địa phương hy vọng có thể đòi lại công lý cho bản thân.