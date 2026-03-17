Nga phát minh động cơ tuabin khí "không thể phá hủy", phá vỡ truyền thống kinh điển hàng thập kỷ

Nga phát triển thành công động cơ tuabin khí "không thể phá hủy" nhờ ý tưởng phá vỡ truyền thống mang tên BUỒNG ĐỐT HÌNH CẦU, truyền thông nước này đưa tin đầu năm 2026.

Đột phá này giúp tăng đáng kể độ bền, áp suất không khí và hiệu suất năng lượng tổng thể, mở ra triển vọng lớn cho động cơ tuabin khí trong một loạt lĩnh vực quan trọng toàn cầu như hàng không, tàu biển và các nhà máy điện công nghiệp.

Ý tưởng xuất chúng này đã được đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ Liên bang Nga (ФИПС) vào tháng 12/2025.

Phát minh tuabin Nga phá vỡ truyền thống hàng thập kỷ

Trong nhiều thập kỷ, buồng đốt hình trụ được coi là tiêu chuẩn không thể tranh cãi trong động cơ tuabin khí, và các kỹ sư trên toàn thế giới đã thiết kế dựa trên hình dạng này vì nó dễ hiểu, đã được chứng minh và thuận tiện về mặt công nghệ.

Ngoài ra, buồng đốt hình trụ dễ chế tạo và có thể dự đoán được trong các phép tính, đó là lý do tại sao nó trở thành giải pháp kinh điển cho hầu hết các động cơ tuabin khí được sử dụng trong hàng không, sản xuất điện và đóng tàu.

Tuy nhiên, tại Nga, một bằng sáng chế đã được đăng ký cho một giải pháp phá vỡ truyền thống một cách tinh tế, hiệu quả. Buồng đốt hình cầu có khả năng chịu được áp suất cao hơn và hoạt động đáng tin cậy hơn trong điều kiện khắc nghiệt. Hình cầu phân bố lực đều hơn, giảm đáng kể ứng suất kéo trên thành vỏ, cho phép chịu áp suất cao hơn mà không mất độ bền.

Thiết kế buồng đốt hình cầu cho tuabin khí của Nga. Nguồn: Cục Sở hữu Trí tuệ Liên bang Nga

Các kỹ sư Nga đã làm chính xác những gì?

Trong bằng sáng chế mới, thân buồng đốt có hình cầu, bên trong là ống dẫn lửa hình vành khuyên với các vòi phun và thiết bị phía trước, trong khi giữa thân buồng đốt và ống dẫn lửa có một khoang để dẫn khí làm mát từ máy nén.

Trong thiết kế này, không khí không chỉ đơn thuần được nén và đưa vào vùng đốt, mà được chia thành nhiều luồng, một luồng tham gia vào quá trình tạo hỗn hợp nhiên liệu-không khí, trong khi luồng khác đi qua khoang bên trong của thân hình cầu, giúp ổn định chế độ nhiệt và giảm tải nhiệt lên cấu trúc.

Khí thải nóng từ quá trình đốt được dẫn đến tuabin khí, tuabin này sẽ dẫn động rôto và máy nén, hoàn thành chu trình năng lượng.

Động cơ tuabin khí hoàn toàn mới này được truyền thông Nga ca ngợi là "không thể phá hủy" vì người Nga đã tạo được buồng đốt trở nên cực kỳ chắc chắn, giảm nguy cơ hỏng hóc do áp suất cao hoặc nhiệt độ khắc nghiệt – một vấn đề thường gặp ở tuabin khí truyền thống. Thiết kế hình học mới (hình cầu) cho phép tăng cường độ bền của buồng đốt và hoạt động ở áp suất cao hơn mà không làm giảm độ tin cậy.

Phát minh có ý nghĩa bền vững như thế nào?

Nếu các tính toán được trình bày trong bằng sáng chế của Cục Sở hữu Trí tuệ Liên bang Nga (ФИПС) được xác nhận trong sản xuất hàng loạt, phát minh này có thể thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trong thiết kế động cơ máy bay và tuabin công nghiệp. Nó giúp động cơ hàng không (tăng độ an toàn và tuổi thọ), nhà máy điện trên tàu biển (chịu tải biến đổi tốt), và các tổ hợp tuabin khí công nghiệp (đạt hiệu suất cao hơn, tiết kiệm nhiên liệu).

Tăng áp suất trong buồng đốt cho phép quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra hoàn toàn và ổn định hơn, dẫn đến giảm mức tiêu thụ nhiên liệu riêng và cải thiện hiệu suất năng lượng cho toàn bộ hệ thống.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với động cơ máy bay, nơi mỗi phần trăm hiệu suất đều ảnh hưởng đến tầm bay và hiệu quả kinh tế vận hành.

Đối với các nhà máy điện hàng hải, buồng đốt nhỏ gọn và chắc chắn mở ra khả năng giảm kích thước nhà máy điện mà không làm giảm công suất, điều này rất quan trọng đối với các tàu hiện đại, nơi mỗi mét khối không gian bên trong đều vô cùng quý giá.

Trong kỹ thuật điện công nghiệp, việc tăng độ tin cậy và tuổi thọ đồng nghĩa với việc giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì, đây là vấn đề then chốt đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và tính bền vững của hệ thống năng lượng.

Đây là bước tiến nội địa hóa công nghệ tuabin khí của Nga, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh hạn chế nhập khẩu linh kiện cao cấp.