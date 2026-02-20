Bỏ bạn gái chết cóng trên đỉnh núi cao nhất nước Áo giữa trời -20 độ, người đàn ông hầu tòa vì tội ngộ sát

Nạn nhân là Kerstin G, 33 tuổi, được xác định đã chết cóng vào ngày 19/1/2025 tại vị trí cách đỉnh núi khoảng 50 mét, sau hơn 17 giờ leo núi cùng bạn trai Thomas P, 36 tuổi. Tai nạn xảy ra trên đỉnh Großglockner cao 3.798 mét, ngọn núi cao nhất của Austria.

Theo cáo trạng, cơ quan công tố cho rằng, với vai trò là người có nhiều kinh nghiệm leo núi hơn, Thomas P đã đưa ra những quyết định thiếu thận trọng và chấp nhận rủi ro trong điều kiện thời tiết xấu, qua đó phải chịu trách nhiệm hình sự về cái chết của bạn gái. Nếu bị kết tội, người đàn ông này có thể đối mặt mức án tối đa 3 năm tù.

Phiên tòa dự kiến diễn ra tại thành phố Innsbruck. Công tố viên trưởng Hansjörg Mayr cho biết cặp đôi khởi hành từ sáng 18/1, song điều kiện thời tiết nhanh chóng chuyển biến xấu. Họ phải di chuyển trong bóng tối với nhiệt độ xuống gần âm 9 độ C, nhiệt độ cảm nhận khoảng âm 20 độ do gió lạnh, kèm gió giật mạnh.

Theo cáo buộc, vào khoảng 2h sáng, Thomas P đã rời bạn gái trong tình trạng cô kiệt sức, không được bảo vệ đầy đủ trước giá rét để xuống núi tìm sự trợ giúp. Anh phủ nhận cáo buộc ngộ sát. Luật sư bào chữa Kurt Jelinek cho rằng đây là “một tai nạn bi thảm”.

Phía công tố viện dẫn khái niệm pháp lý về “người dẫn đường mang tính hỗ trợ”, theo đó người có nhiều kinh nghiệm hơn và đóng vai trò đưa ra quyết định chính sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Công tố cáo buộc Thomas P mắc ít nhất 9 sai sót nghiêm trọng.

Cụ thể, bị cáo bị cho là đã tiếp tục hành trình dù Kerstin G chưa từng thực hiện một chuyến leo núi Alpine có độ dài, độ khó và độ cao tương tự, trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt. Cặp đôi cũng xuất phát muộn hơn khuyến nghị hai tiếng, không mang theo đầy đủ thiết bị trú ẩn khẩn cấp. Ngoài ra, Thomas P bị cáo buộc không cảnh báo bạn gái về việc đôi giày trượt tuyết cô sử dụng không phù hợp với địa hình.

Cơ quan công tố cũng đặt vấn đề vì sao bị cáo không quyết định quay lại sớm hơn, không thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trước khi trời tối và không phát tín hiệu cầu cứu khi có trực thăng cứu hộ bay qua.

“Khoảng 2h sáng, bị cáo đã bỏ lại bạn gái trong tình trạng không được bảo vệ, kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng, cách cây thánh giá trên đỉnh núi Großglockner khoảng 50 mét”, công tố viên Mayr nêu tại phiên tòa.

Ở chiều ngược lại, luật sư bào chữa bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chuyến đi được cả hai cùng lên kế hoạch. Theo ông Jelinek, cặp đôi có kinh nghiệm phù hợp, được chuẩn bị và trang bị đầy đủ, đồng thời có thể trạng tốt.

Mỗi năm có hơn 7.000 người chinh phục đỉnh Großglockner. Khoảng 200 trường hợp tử vong của người leo núi đã được ghi nhận tại đây, song hiếm có vụ việc nào gây chú ý lớn như cái chết của Kerstin G.

Mẹ nạn nhân, bà Gertraud G, dự kiến sẽ ra làm chứng. Bà cho biết không quy trách nhiệm cho Thomas P và cho rằng anh đang trở thành mục tiêu của một “cuộc săn phù thủy”. Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Đức Die Zeit, bà bày tỏ sự bức xúc trước cách con gái mình bị khắc họa trên truyền thông.

“Điều khiến tôi tức giận là Kerstin bị mô tả như một cô gái ngốc nghếch. Con bé có thể trạng rất tốt và từng chinh phục nhiều cung leo núi khó hơn, cả một mình lẫn cùng bạn trai”, bà nói.

