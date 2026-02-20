Robot Trung Quốc gây sốt đêm Giao thừa: Công ty nào sản xuất, giá bao nhiêu?

Sau màn trình diễn thu hút chú ý tại Gala Tết Nguyên đán, công ty robot Trung Quốc Unitree Robotics đặt mục tiêu xuất xưởng tới 20.000 robot hình người trong năm 2026, tăng gần bốn lần so với khoảng 5.500 chiếc của năm 2025.

Theo công bố của hãng, danh mục sản phẩm của Unitree trải rộng từ robot dịch vụ đến robot hình người . Dòng robot bốn chân Go2 có giá khởi điểm khoảng 1.600 USD (gần 40 triệu đồng), trong khi robot hình người G1 - mẫu được trình diễn tại Gala Tết Nguyên đán - được chào bán từ khoảng 13.500–16.000 USD (khoảng 330-400 triệu đồng). Ở phân khúc cao hơn, robot hình người kích thước lớn H-series phục vụ nghiên cứu và tự động hóa công nghiệp có cấu hình mạnh và khả năng vận động phức tạp hơn.

Robot của Unitree Robotics đối luyện cùng các võ sĩ trong chương trình gala. (Ảnh: CCTV)

Trao đổi với trang công nghệ 36Kr sau chương trình, Giám đốc điều hành Wang Xingxing cho biết tổng lượng robot hình người được giao trên toàn cầu năm nay có thể đạt “hàng chục nghìn chiếc”, trong đó Unitree dự kiến chiếm khoảng 10.000-20.000 đơn vị.

Dự báo được đưa ra ngay sau khi robot của hãng trở thành tâm điểm tại Gala mừng Xuân do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng - chương trình truyền hình có lượng người xem lớn nhất nước này mỗi năm.

Trong đêm diễn, các robot hình người của Unitree biểu diễn võ thuật cùng nghệ sĩ nhí, thực hiện nhào lộn, bật nhảy từ bạt lò xo và nhiều động tác quyền cước phức tạp, cho thấy mức độ linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng ngày càng cao của công nghệ robot. Màn xuất hiện này tiếp nối hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội từ tiết mục múa dân gian của robot Unitree tại gala năm ngoái.

Robot hình người Trung Quốc trở thành tâm điểm sân khấu tại Gala Tết Nguyên đán. (Nguồn: CCTV/Reuters)

Gala Xuân từ lâu được xem là nền tảng quảng bá hiếm hoi có độ phủ toàn quốc tại Trung Quốc, thường được ví như “Super Bowl” về giá trị truyền thông. Năm nay, các doanh nghiệp robot gần như chiếm trọn phần mở màn chương trình. Bốn công ty gồm Unitree (Hàng Châu), Magiclab (Vô Tích), Galbot và Noetix (Bắc Kinh) đã ký thỏa thuận hợp tác với ban tổ chức, với tổng giá trị ước khoảng 100 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 14 triệu USD.

Các tiết mục robot trải dài nhiều thể loại, từ tiểu phẩm hài có robot Bumi của Noetix, phần biểu diễn võ thuật của Unitree cho tới tiết mục ca nhạc với robot hình người của Magiclab. Giới quan sát nhận định những màn trình diễn này phản ánh bước tiến đáng kể của robot hình người tại Trung Quốc , dù ứng dụng thực tế hiện vẫn chủ yếu trong giải trí trước khi hướng tới vai trò lao động công nghiệp trong dài hạn.

Bên cạnh robot, các công ty trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây cũng tận dụng sự kiện để quảng bá công nghệ. Năm nay, bộ phận điện toán đám mây Volcano Engine của ByteDance trở thành đối tác AI độc quyền của gala, thay vị trí tài trợ trước đây của Alibaba Cloud, trong bối cảnh nhu cầu năng lực tính toán tăng nhanh và cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây ngày càng gay gắt.

Trước kỳ nghỉ, ByteDance công bố mô hình tạo video Seedance 2.0 và nâng cấp dòng mô hình Doubao-Seed 2.0, đồng thời quảng bá ứng dụng AI Doubao bằng chương trình bốc thăm tặng hơn 100.000 sản phẩm công nghệ, từ máy bay không người lái, xe điện, robot đến máy in 3D, kèm “lì xì” điện tử tối đa 8.888 nhân dân tệ. Động thái này cạnh tranh trực tiếp với các ứng dụng AI Yuanbao của Tencent và Qwen của Alibaba, vốn đã tung khuyến mại tiền mặt và phiếu mua hàng trị giá hàng tỷ nhân dân tệ trước Tết, biến tục mừng tuổi truyền thống thành một “mặt trận” mới trong cuộc đua thu hút người dùng AI.

Dù vẫn là chương trình truyền hình được xem nhiều nhất Trung Quốc, khoảng 80% số TV đang hoạt động đã bật gala trong đêm giao thừa năm ngoái, chương trình ngày càng khó duy trì sức hút với khán giả trẻ vốn quen xem nội dung trực tuyến theo yêu cầu. Để mở rộng tiếp cận, CCTV năm nay hợp tác với các nền tảng RedNote, Bilibili, Kuaishou và Douyin nhằm tăng phân phối số và tương tác trực tuyến.

Ngoài lĩnh vực công nghệ, nhiều doanh nghiệp tiêu dùng cũng tranh thủ quảng bá thương hiệu. Hãng thiết bị gia dụng Dreame Technology mua suất quảng cáo lớn, thậm chí quảng bá tại sự kiện Super Bowl ở Hoa Kỳ, trong khi chuỗi bán lẻ Miniso và hãng thẻ sưu tầm Kayou tung các sản phẩm theo chủ đề năm mới.

Giới phân tích cho rằng việc robot hình người xuất hiện nổi bật tại chương trình giải trí quốc dân phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của ngành robot trong chiến lược công nghiệp của Trung Quốc, đồng thời cho thấy công nghệ này đang dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm để tiến gần hơn tới đời sống thường nhật.