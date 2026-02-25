Người đàn ông bạo hành bạn gái cũ, vừa bị bắt giam vài tiếng đồng hồ thì chuyện bất ngờ xảy ra

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến những người chứng kiến vô cùng bất ngờ. Một người đàn ông Thái Lan đã tự tử trong phòng giam tại Sở Cảnh sát Min Buri ở Bangkok hôm thứ Ba, ngày 17 tháng 2 vừa qua chỉ vài giờ sau khi bị bắt vì nhiều lần hành hung bạn gái cũ.

Nạn nhân 31 tuổi, tạm gọi là A, đã tìm đến sự giúp đỡ của Thư ký Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Nhân dân, Thanakrit Jit-areerat, sau khi cô cho biết những khiếu nại trước đó của mình đối với bạn trai cũ, Pornwitsanu, không có tiến triển.

A cho biết cô suýt mất mạng trong các vụ tấn công và đã sống trong sợ hãi. Cô muốn bạn trai cũ của mình bị bắt và truy tố. Theo lời A, cô và Pornwitsanu trước đây từng điều hành một gara sửa chữa xe máy cũ ở Bangkok khi họ còn yêu nhau. Cô cho biết Pornwitsanu đã bị bắt vào tháng 2 năm nay vì tội bắt cóc trẻ vị thành niên, và cô bắt đầu một mối quan hệ mới trong khi anh ta đang thụ án.

A cho biết cô đã từng bị bạn trai cũ hành hung nhiều lần sau khi chia tay.

A cho biết sau khi Pornwitsanu biết cô đang hẹn hò với người khác, anh ta đã đến gara và tấn công cô. Cô ấy cho biết anh ta liên tục đấm đá và ném vật cứng vào cô cho đến khi có người can thiệp. Cô đã trình báo vụ việc tại đồn cảnh sát Sutthisan, nhưng vụ án vẫn chưa có tiến triển.

Sau đó, cô gặp lại hắn tại một trạm xăng ở khu Min Buri, Bangkok, nơi hắn lại hành hung cô, bao gồm cả việc đánh đập và kéo lê cô trên mặt đất. Cô cho biết các nhân chứng và nhân viên trạm xăng đã can thiệp giúp đỡ. A nói rằng đơn tố cáo của cô tại Sở Cảnh sát Min Buri cũng bị phớt lờ. Vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 11 tháng 2 khi A đang ở cùng cha tại một ngôi nhà ở khu Romklao, Bangkok.

Pornwitsanu đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 17/2 vừa qua.

Cô cho biết Pornwitsanu đã đột nhập vào nhà, tấn công cô và lấy trộm điện thoại di động của cô. A cho biết hắn đã dùng điện thoại để truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của cô, đăng những tin nhắn thô tục trên tài khoản Facebook của cô và chia sẻ chi tiết về mâu thuẫn cá nhân của họ trong một nhóm trò chuyện của đồng nghiệp cô.

Cô A và ông Thanakrit Jit-areerat.

Cô cũng cho biết hắn đã tải lên các video khiêu dâm của cô lên một số trang web và dùng điện thoại để rút tiền từ tất cả các tài khoản ngân hàng của cô.

Thanakrit đã cùng A đến đồn cảnh sát Romklao để theo dõi vụ việc vào ngày 11 tháng 2. Sự liên quan của nhân vật này đã thu hút sự chú ý của dư luận trên mạng, và Pornwitsanu đã bị bắt giữ hôm 17 tháng 2.

Cảnh sát cho biết nghi phạm bị bắt tại một cửa hàng tiện lợi ở khu vực Romklao và được đưa đến đồn cảnh sát Min Buri để tạm giam vào khoảng 1 giờ 33 phút sáng.

Tuy nhiên, khi việc điều tra còn chưa bắt đầu thì vào khoảng 5 giờ 55 phút sáng cùng ngày, nghi phạm đã được phát hiện treo cổ trong phòng giam bằng chiếc quần của mình. Cảnh sát cho biết nghi phạm tỏ ra rất căng thẳng trong quá trình thẩm vấn. Anh ta được cho là đã nói rằng mình có uống thuốc điều trị bệnh tâm thần nhưng đã hết thuốc. Anh ta bị giam giữ trong cùng phòng với một nghi phạm trong vụ án ma túy, người này đang ngủ vào thời điểm đó và không chứng kiến cái chết, cảnh sát cho biết.

Sau vụ việc, đồn cảnh sát đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra về cái chết này và liệu rằng cảnh sát đang làm nhiệm vụ có sơ suất khi để người bị giam giữ tự sát trong khi đang bị giam giữ hay không.