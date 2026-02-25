Mỹ: Đâm dao liên tiếp trên phố, 5 người thiệt mạng

Khoảng 9h ngày 24/2, Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Pierce nhận được cuộc gọi từ một ngôi nhà ở phía tây bắc thành phố Tacoma thuộc bang Washington, Mỹ báo cáo một người đàn ông 32 tuổi đang vi phạm lệnh cấm tiếp xúc.

Sau khi cảnh sát lấy được bản sao của lệnh này và phát hiện nó chưa có hiệu lực, vì chưa được tống đạt cho nghi phạm nên tới hiện trường để đưa cho người này. Tuy nhiên, khi đang trên đường đến địa điểm, cảnh sát lại nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về người đàn ông 32 tuổi đang dùng dao đâm người trên đường phố tại cùng địa chỉ.

Hiện trường vụ xả súng khác tại bang Washington, Mỹ. (Ảnh: Washington State Patrol)

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết ít nhất một trong số các nạn nhân bị đâm giữa đường, ngay trước sự chứng kiến của nhiều người. Cảnh sát đầu tiên đến hiện trường trong vòng ba phút và nổ súng bắn nghi phạm khiến hắn ta chết ngay tại hiện trường.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Pierce cho biết 3 nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường, trong khi nạn nhân thứ 4 được đưa đến bệnh viện và sau đó tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện tại, quan chức quận Pierce đang tiến hành điều tra vụ việc và chưa công bố thông tin chi tiết về danh tính nạn nhân cũng như nghi phạm.