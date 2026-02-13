Thiếu niên 13 tuổi bị truy tố sau vụ đâm dao ở London

Vụ việc xảy ra tại trường Trung học Kingsbury ở Brent, Tây Bắc London, ngày 11/2 (Ảnh: PA)

Cảnh sát London cho biết nghi phạm, không được công bố danh tính do chưa đủ tuổi thành niên, sẽ ra hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Westminster vào ngày 13/2.

Thiếu niên này bị cáo buộc tìm cách sát hại 2 nam sinh 12 và 13 tuổi. Ngoài ra, em còn bị cáo buộc đã xịt một chất chưa xác định vào một học sinh thứ 3, hành vi bị xem là sử dụng chất độc hại trái phép. Vụ việc xảy ra ngày 11/2 tại khuôn viên nhà trường.

Bị can cũng bị truy tố thêm tội danh mang theo dao trong khuôn viên trường học mà không có lý do chính đáng hoặc thẩm quyền hợp pháp.

Chỉ huy tạm quyền Helen Flanagan thuộc lực lượng chống khủng bố London cho biết đây là những cáo buộc “cực kỳ nghiêm trọng” đối với một thiếu niên và cảnh sát đang hỗ trợ các nạn nhân, gia đình cũng như cộng đồng nhà trường sau vụ việc gây sốc này.

Cảnh sát khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng địa phương tại Brent.

Cơ quan Công tố Hoàng gia cho biết đã xác định có đủ bằng chứng để đưa vụ việc ra xét xử và cho rằng việc truy tố là phù hợp với lợi ích công chúng. Cơ quan này cũng nhấn mạnh bị cáo có quyền được xét xử công bằng và kêu gọi không đăng tải hay chia sẻ thông tin có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng.