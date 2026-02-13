Bạn trai thất hứa, cô gái nhảy xuống sông tự tử và cái kết

Một cô gái tức giận với bạn trai đã nhảy xuống sông Saryu ở Mau, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Những ngư dân đang có mặt trên sông vào thời điểm đó đã nhìn thấy cô vùng vẫy dưới nước và lao tới giải cứu.

Một clip về vụ việc cũng đã được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy cô gái đang ở dưới sông và sau đó được các ngư dân cứu sống.

Được biết, bạn trai của cô gái đã hứa hẹn điều gì đó trong tuần lễ Tình nhân nhưng lại thất hứa. Bị tổn thương vì điều này, cô gái tức giận đi đến bờ sông và nhảy xuống sông Saryu với ý định tự tử.

Tức giận vì bạn trai thất hứa, cô gái đã nhảy xuống sông Saryu | X/@Shahnawazreport

Ngay khi rơi xuống nước, cô gái bắt đầu vùng vẫy để không bị chết đuối. Những người trên cầu và ở bến tàu đã hô hoán khi thấy cô gặp nạn. Nghe thấy tiếng kêu cứu, những ngư dân đang đánh cá gần đó đã vội vàng đến giúp đỡ và cứu sống nạn nhân. Họ kéo cô ra khỏi nước và sau đó đưa về nhà an toàn.

Đoạn clip lan truyền trên mạng đã gây ra nhiều phản ứng từ cư dân mạng.

"Tại sao mọi người sẵn sàng chết vì những chuyện nhỏ nhặt", một người dùng mạng bình luận.

"Mừng là cô ấy an toàn! Hành động nhanh chóng của những người lái thuyền đã cứu sống cô ấy", một người khác nói.

Clip này đã thu hút hơn 213.900 lượt xem chỉ trong vài giờ sau khi đăng tải.