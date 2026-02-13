Phát hiện 6 thỏi vàng trị giá 860 triệu đồng trong gói hàng ship, công an sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Cụ thể, trong quá trình tiếp nhận bưu kiện, nhân viên giao hàng tên Ba Thiếu Vi phát hiện khách gửi có biểu hiện bất thường: không muốn hợp tác mở kiện kiểm tra và tỏ ra bối rối. Nhận thấy hàng hóa có dấu hiệu “không tuân thủ quy định”, anh đã kiên trì thuyết phục khách phối hợp kiểm tra.

Khi mở hộp, mọi người có mặt đều sững sờ khi bên trong chứa 6 thỏi vàng, tổng trọng lượng 385g. Theo giá vàng thị trường ở thời điểm đó, gói hàng trị giá hơn 230.000 NDT (865 triệu đồng). Nhận định tình huống bất thường, Ba Thiếu Vi lập tức báo công an địa phương.

Theo điều tra, cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết các băng nhóm lừa đảo viễn thông đang sử dụng phương thức rửa tiền bằng cách dụ nạn nhân mua vàng rồi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Hình thức này được mô tả là mô hình “lừa đảo trực tuyến - chuyển tài sản ngoại tuyến”, nhằm nhanh chóng cắt đứt dấu vết dòng tiền gian lận và gây khó khăn cho việc truy vết.

Thông thường, kẻ gian tiếp cận nạn nhân trên mạng xã hội, tự nhận là “ông chủ lớn”, chuyên kinh doanh quốc tế hoặc đầu tư lợi nhuận cao. Sau thời gian tạo lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư hoặc chuyển tiền bằng ngoại tệ. Nếu nạn nhân không có ngoại tệ, các đối tượng hướng dẫn mua vàng rồi gửi đến địa chỉ đã chỉ định, hứa hẹn sau khi nhận vàng sẽ quy đổi thành “vốn đầu tư” hoặc lợi nhuận.

Thực chất, đây là cách để biến tiền lừa đảo thành vàng vật chất rồi chuyển qua nhiều khâu trung gian, khiến cơ quan chức năng khó lần theo dấu vết. Một số đối tượng còn thuê người nhận hàng với tiền công hấp dẫn để tiếp tục chuyển vàng cho cấp trên trong đường dây.

Lực lượng chức năng cũng cho biết nhiều đường dây lừa đảo đang sử dụng chiêu thức yêu cầu nạn nhân bỏ tiền mua vàng trước để hoàn tất “đơn hàng” sau đó hứa hẹn trả lại tiền kèm hoa hồng cao, nhưng thực chất chỉ nhằm chiếm đoạt tài sản rồi cắt đứt liên lạc.﻿

Nhiều vụ việc đã được phát hiện khi nhân viên chuyển phát hoặc công an Trung Quốc nhận thấy bưu kiện chứa vàng có dấu hiệu bất thường. Nhờ can thiệp kịp thời, lực lượng chức năng đã thu giữ các kiện vàng trị giá hàng trăm nghìn NDT, đồng thời bắt giữ những người tham gia vận chuyển tang vật.

Công an cảnh báo mọi lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao, đảm bảo sinh lời trên mạng đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Việc yêu cầu mua vàng hoặc gửi tài sản có giá trị đến địa chỉ lạ là dấu hiệu rất điển hình của tội phạm rửa tiền.

Bên cạnh đó, mọi người tuyệt đối không nhận gửi, nhận hộ hoặc vận chuyển các bưu kiện không rõ nguồn gốc để tránh vi phạm pháp luật. Giữ cảnh giác trước những lời hứa lợi nhuận dễ dàng chính là cách tốt nhất để không rơi vào bẫy lừa đảo.

Theo Global Times﻿