Cô gái nhảy sông tự tử, đoạn ghi chú trong điện thoại hé lộ tội ác kinh hoàng: Thủ phạm là 3 gã đàn ông!

Tối ngày 15/6/2023, Hoàng Mỗ Mỗ bị hai thanh niên chuốc rượu tại một quán thịt nướng ở Triết Dương, Quảng Đông (Trung Quốc). Sau đó, một nam thanh niên khác cũng có mặt. Sau khi say, cô bị đưa đến một nhà nghỉ. Một tháng sau, Hoàng Mỗ Mỗ đã nhảy xuống sông tự tử. Trung tâm giám định tư pháp quận Triết Đông, thành phố Triết Dương kết luận, nạn nhân tử vong do đuối nước.

Trước khi tự tử, vào ngày 4/7/2023, Hoàng Mỗ Mỗ đã ghi lại toàn bộ sự việc vào ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Đây chính là bằng chứng quan trọng giúp cơ quan chức năng điều tra, truy tố và xét xử vụ án.

Hé lộ quá trình gây án rợn người

Qua quá trình điều tra, tòa án xác định vụ án bắt nguồn từ âm mưu của hai đối tượng họ Vạn và Phan. Cả hai lên kế hoạch chuốc say nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình gây án, hai người này đã gọi một đối tượng khác họ Trương đến. Kẻ này nhiều lần đe dọa, ép buộc Hoàng Mỗ Mỗ vào phòng và là người đầu tiên thực hiện hành vi cưỡng hiếp, đóng vai trò là chủ mưu của vụ án.

Theo lời khai của các đối tượng được ghi lại, người họ Vạn và họ Phan đã bàn bạc, lên kế hoạch chuốc say nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Cả hai đã đưa cô gái đến một quán thịt nướng để uống rượu. Sau đó, hai đối tượng gọi điện cho bị cáo Trương đến và nói rõ ý định hãm hại Hoàng Mỗ Mỗ.

Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, ba người chở nạn nhân đến một căn hộ. Cả ba đưa cô lên phòng ở tầng 5 của. Sau một hồi phản kháng, Hoàn Mỗ Mỗ cố thủ trong nhà vệ sinh. Đối tượng họ Trương đã lôi nạn nhân ra ngoài và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau đó, hắn ra hiệu cho hai người còn lại tiếp tục.

Theo nguồn tin từ người dân địa phương, cả ba nghi phạm đều đến từ tỉnh Quý Châu. Trong đó, người họ Vạn sinh năm 2003, họ Phan sinh năm 2002 và Trương sinh năm 1998. Không dừng lại ở đó, đối tượng họ Trương từng có tiền án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Kết luận của tòa án

Ngày 6/6/2024, vụ án hiếp dâm đã được Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Triết Dương, tỉnh Quảng Đông xét xử sơ thẩm. Tòa tuyên bố cả ba bị cáo đều phạm tội hiếp dâm. Cả ba đối tượng đều thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là nạn nhân tự tử. Do đó, cả ba phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật. Cụ thể, bị cáo Trương bị kết án tù chung thân, bị cáo Vạn bị kết án 15 năm tù giam và bị cáo Phan bị kết án 10 năm tù giam.

Sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo không đồng ý với bản án nên đã kháng cáo. Ngày 19/12, Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Quảng Đông đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án này. Tòa án cho rằng cả ba đối tượng đều coi thường pháp luật, xâm phạm thân thể và ý chí của phụ nữ. Họ đã sử dụng bạo lực, cưỡng ép để quan hệ tình dục nên cả ba đều phạm tội hiếp dâm. Do đó, tòa bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tạm kết

Bản án khi được công bố đã khiến người phẫn nộ. Thậm chí, một bộ phận người dùng bày tỏ hình phạt như vậy còn quá nhẹ đối với những đối tượng trên. Mặt khác, một sột số cư dân mạng cho rằng nạn nhân đã ăn uống với ba người đàn ông vào lúc nửa đêm, điều này vốn rất mạo hiểm. Tại sao cô ấy không bắt taxi về nhà sau khi uống rượu?

Tuy nhiên, nhiều người phản bác rằng khi say, hầu hết mọi người khi say đều mất kiểm soát, chưa kể nạn nhân đã phản kháng, nhưng không còn cách nào khác nên phải tuân theo. Hơn nữa, dù nạn nhân có say, thì hành vi của những đối tượng trên vẫn không thể chấp nhận và cần được trừng phạt nghiêm khắc.

