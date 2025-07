Người đàn ông 70 tuổi bị cáo buộc bắt cóc và xâm hại bé gái tiểu học giữa ban ngày

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, khi một người đàn ông 70 tuổi bị cáo buộc đã cố gắng dụ dỗ và bắt cóc một bé gái tiểu học tại thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Theo thông tin từ kênh JTBC, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ người đàn ông này chỉ sau 6 ngày kể từ khi sự việc được phát hiện.

Vào thời điểm đó, người cha đang quan sát con gái mình đi bộ đến trường từ ban công căn hộ thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen đến gần con gái ông. Tài xế đã mở cửa sổ bên ghế hành khách và cố gắng nói chuyện với cô bé.

Chiếc xe di chuyển chậm rãi theo nhịp độ của bé gái và ngay khi cô bé đặt tay lên cửa xe, người cha đã phải hét lên: "Đừng lên xe!". Khi cô con gái quay lại để đáp lời cha, chiếc xe đột ngột lái đi.

Theo người cha, tài xế là một người đàn ông ngoài 70 tuổi và ông ta đã dụ dỗ con gái ông bằng cách nói rằng "Chú sống ở biệt thự 302" và "Chúng ta hãy đến trang trại chơi nhé". Tuy nhiên, nhà số 302 mà người đàn ông nhắc đến không tồn tại.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc

Người đàn ông này được tiết lộ đã liên tục tiếp cận đứa trẻ trong hai ngày trước khi xảy ra vụ việc. Ông đã dụ dỗ cô bé bằng cách mua kẹo cao su và đồ chơi cho cô bé tại cửa hàng tiện lợi và thậm chí đã có hành vi sàm sỡ cô bé ở một con hẻm vắng vẻ không có camera giám sát.

Khi cảnh sát tiến hành khám xét chiếc xe của người đàn ông, họ đã phát hiện thấy nhiều vật dụng đáng ngờ như bao cao su, thuốc chữa rối loạn cương dương và một loại chất lỏng không rõ nguồn gốc được cho là chất kích dục. Đáng chú ý, thiết bị lưu trữ dữ liệu của xe đã bị lấy đi và không còn trong xe vào thời điểm cảnh sát kiểm tra.

Trong quá trình điều tra, người đàn ông này đã phủ nhận cáo buộc về việc cố gắng bắt cóc, khẳng định chỉ muốn đưa cô bé đến chỗ chờ xe buýt. Tuy nhiên, ông đã thừa nhận việc đã "chạm vào cơ thể cô bé một lần". Nghi phạm sở hữu một túp lều ở nông trại, nằm cách xa khu dân cư và cảnh sát cho rằng nếu hành vi này không bị ngăn chặn có thể đã xảy ra việc tồi tệ mà không ai biết được.

Người đàn ông được xác định là có ý đồ xâm hại với bé gái (Ảnh minh họa)

Phản ứng trước sự việc, gia đình nạn nhân cảm thấy lo lắng và bất an khi nghĩ đến khả năng kẻ phạm tội có thể nhận mức án nhẹ vì lý do tuổi già và là lần đầu phạm tội. Người mẹ của cô bé chia sẻ rằng con gái mình vẫn còn hoảng sợ đến mức thường xuyên kêu to và khó có thể ngủ yên.

Sự việc gây rúng động này một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng cần phải nâng cao sự an toàn cho trẻ em, đặc biệt là tại những nơi công cộng.

Nguồn: Naver