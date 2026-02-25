Trộm đột nhập lấy 102 triệu USD trang sức, Giám đốc bảo tàng Louvre từ chức

Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence des Cars đã từ chức ngày 24/2, bốn tháng sau vụ trộm xảy ra giữa ban ngày. Nhóm trộm lấy đi số trang sức trị giá khoảng 102 triệu USD , gây chấn động dư luận Pháp và làm dấy lên lo ngại về an ninh tại một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới.

Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence des Cars (Ảnh: AP)

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã chấp nhận đơn từ chức. Thông cáo gọi đây là “một hành động có trách nhiệm”, trong bối cảnh Louvre cần sự ổn định để triển khai các kế hoạch tăng cường an ninh và hiện đại hóa quy mô lớn.

Theo giới chức, bốn tên cướp đã vượt qua hệ thống bảo vệ , dùng dụng cụ điện phá tủ trưng bày rồi lấy đi các món trang sức vô giá từng thuộc về những hoàng hậu và nữ hoàng Pháp. Một số nghi phạm sau đó bị bắt, song các hiện vật vẫn chưa được thu hồi.

Sau sự việc, bà des Cars mô tả đây là “thực tế bi thảm, tàn bạo, bạo lực” đối với Louvre và cho rằng, với tư cách người đứng đầu, việc nộp đơn từ chức là phù hợp. Bà lãnh đạo bảo tàng từ năm 2021, thời điểm nơi này đang phục hồi sau đại dịch và đón lượng khách quốc tế tăng trở lại.

Trong giới văn hóa Pháp, nhiều ý kiến đặt câu hỏi vì sao chưa có lãnh đạo cấp cao nào phải chịu trách nhiệm sau vụ cướp. Không ít người coi đây là một trong những thất bại an ninh gây tổn hại hình ảnh nghiêm trọng nhất trong ký ức gần đây.

Bảo tàng Louvre (Ảnh: AP)

Những tháng qua, Louvre còn liên tiếp đối mặt với nhiều sự cố. Tháng 12, khoảng 400 hiện vật tại một thư viện cổ vật Ai Cập bị hư hại khi đường ống nước vỡ do ngập lụt. Cũng trong tháng này, nhân viên đình công vì điều kiện làm việc, buộc bảo tàng phải tạm đóng cửa.

Nhà chức trách Pháp cũng phát hiện một đường dây gian lận vé. Công tố viên cho biết các hướng dẫn viên bị nghi tái sử dụng cùng một vé tới 20 lần mỗi ngày để đưa nhiều đoàn khách khác nhau vào tham quan, đôi khi có sự tiếp tay của nhân viên bảo tàng. Các điều tra viên nhận định hoạt động này có thể đã tồn tại suốt khoảng một thập niên.