Pháp phanh phui mạng lưới gian lận vé kéo dài 10 năm tại bảo tàng Louvre

Phát ngôn viên của bảo tàng Louvre chia sẻ: "Dựa trên thông tin mà bảo tàng có được, chúng tôi nghi ngờ sự tồn tại của một mạng lưới tổ chức các vụ gian lận quy mô lớn".

Theo Cơ quan Công tố Paris ngày 12/2, các vụ bắt giữ diễn ra hôm 10/2 sau khi bảo tàng nộp đơn khiếu nại tháng 12/2024. Trong số nghi phạm có 2 nhân viên bảo tàng, một số hướng dẫn viên du lịch và đối tượng tình nghi là chủ mưu. Thiệt hại do vụ việc gây ra ước tính hơn 10 triệu Euro (khoảng 11,8 triệu USD).

Điều tra cho thấy các hướng dẫn viên nhiều lần tái sử dụng vé cho nhiều đoàn khác nhau và chia nhỏ đoàn để tránh phí thuyết minh, trong khi một số nhân viên bị cáo buộc nhận tiền "lót tay" để bỏ qua khâu soát vé.

Bảo tàng Louvre tại Paris, Pháp (Ảnh: AP)

Cuộc điều tra chính thức được tiến hành từ tháng 6/2025 với các cáo buộc gồm gian lận có tổ chức, rửa tiền và tham nhũng. Nhóm này có thể đã đưa khoảng 20 đoàn khách mỗi ngày vào tham quan trái phép trong suốt 10 năm qua. Nhà chức trách thu giữ hơn 957.000 Euro tiền mặt, một phần được cho đã đầu tư bất động sản tại Pháp và Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Văn phòng Công tố cũng nghi ngờ hành vi gian lận tương tự tại Cung điện Versailles.

Bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới này đang phải đối mặt với "sự gia tăng và đa dạng hóa các hình thức gian lận vé". Để đối phó tình trạng này, bảo tàng đã triển khai một kế hoạch chống gian lận với sự phối hợp của nhân viên bảo tàng và cảnh sát.

Ban quản lý bảo tàng Louvre đang chịu áp lực rất lớn sau vụ trộm táo bạo hồi tháng 10/2025 khi bọn trộm lấy đi số trang sức trị giá ước tính 102 triệu USD. Cảnh sát đã bắt giữ cả 4 thành viên bị cáo buộc của băng nhóm trộm cắp nhưng vẫn chưa tìm thấy số trang sức bị đánh cắp.

Trong những tháng gần đây, các công đoàn đã tổ chức nhiều cuộc đình công kéo dài nhiều ngày tại bảo tàng Louvre, nhằm gây áp lực đòi tuyển dụng thêm nhân viên, tăng lương và cải tạo hệ thống bảo trì tốt hơn cho điểm tham quan này.