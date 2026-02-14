Người dân Trung Quốc thuê "đội quân sắt" để mua vui trong dịp Tết: Là mốt nhất thời hay xu thế dài hạn?

“Trong dịp Tết Nguyên đán, đối tượng người dùng đặt thuê robot đã mở rộng từ các doanh nghiệp và trung tâm hội nghị sang người dùng cá nhân, với số lượng đơn đặt hàng ngày càng tăng cho các sự kiện nhỏ như thuê robot cho tiệc sinh nhật", Li Liheng, đồng chủ tịch kiêm trưởng bộ phận chiến lược đối tác thành phố tại nền tảng cho thuê robot Qingtian Rental, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với The Paper.

Số lượng đơn hàng tăng vọt

Theo số liệu từ Qingtian, tính đến ngày 12/2/2026, nền tảng này đã nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng trong dịp Tết Nguyên đán. Dựa trên tình hình đặt chỗ nói chung, ước tính tổng số đơn đặt hàng trên Qingtian trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15 đến ngày 23/2 sẽ vượt quá 5.000 đơn. Tổng doanh thu giao dịch của nền tảng dự kiến sẽ tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo, trong hai tuần trước Tết Nguyên đán, khối lượng đơn đặt hàng trên nền tảng đã tăng 30% so với tuần trước đó, và tốc độ tăng trưởng tiếp tục tăng lên 47% trong tuần trước Tết Nguyên đán. Nền tảng dự kiến khối lượng đơn đặt hàng sẽ tăng hơn 60% so với tuần trước đó trong tuần tết, và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao khoảng 50% sau kỳ nghỉ lễ.

Đáng chú ý, trong dịp Tết Nguyên đán, người dùng thuê lần đầu chiếm khoảng 30% tổng số lượt thuê trên nền tảng, nghĩa là cứ ba đơn đặt hàng thì có một đơn đến từ người dùng mới chưa từng sử dụng robot trước đây. Li Liheng chia sẻ với tờ The Paper rằng nhóm người dùng mới chiếm 30% này đã dần mở rộng từ các doanh nghiệp và trung tâm hội nghị sang người dùng cá nhân, thậm chí một số người còn thuê robot cho các sự kiện nhỏ như tiệc sinh nhật.

Tuy nhiên, các đơn đặt hàng lớn hơn vẫn tập trung ở những nơi đông người như danh lam thắng cảnh và công viên. Shi Jian, một trong những đối tác thành phố đầu tiên của Qingtian, cho biết các dịp lễ hội đang trở thành cơ hội quan trọng để robot được sử dụng rộng rãi.

Sự tăng vọt doanh số bán hàng trong mùa Tết Nguyên đán có liên quan mật thiết đến việc nền tảng này quảng bá các sản phẩm giá cả phải chăng cho người dùng cá nhân. Vào ngày 8/2, trùng với thời điểm phát sóng trực tiếp chương trình gala robot toàn cầu "Đêm Robot", do Zhiyuan Robotics và Qingtian đồng tổ chức, Qingtian đã đồng thời ra mắt "Gói trải nghiệm robot toàn quốc 999 NDT", mở đường cho việc thâm nhập thị trường người dùng phổ thông.

"Có quá nhiều đơn đặt hàng, mà lại không đủ nhân lực (địa phương) có khả năng đáp ứng", ông Li Yiyan, Giám đốc điều hành của Qingtian Rental, cho biết. Về phía cung ứng, nền tảng này hiện có hơn 3.000 thiết bị có thể điều phối, mạng lưới dịch vụ phủ khắp hơn 100 thành phố và hơn 200 nhà cung cấp.

Xu hướng mới của xã hội Trung Quốc?

Dưới bài viết của trang The Papper, nhiều người bày tỏ quan điểm về xu hướng này. Một số tỏ ra hào hứng nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó không dành cho số đông:

“Thế hệ phụ huynh này thực sự biết cách tận hưởng cuộc sống; họ đã thuê một con robot để tạo ra một bầu không khí sôi động.”

“Đây là một xu hướng mới, nhưng có vẻ khá đắt đỏ. Chỉ những người giàu mới đủ khả năng mua được, phải không? Sẽ tốt hơn nữa nếu giá cả được hạ xuống và sản phẩm này trở nên phổ biến hơn.”

“Đặt mua robot cho một bữa tiệc Tết Nguyên Đán? Đúng là chuyện thường tình của người thành thị!”

Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, nhu cầu thuê robot đang lan rộng từ các thành phố hạng nhất ra khắp Trung Quốc: Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến vẫn là những điểm đến chính cho các đơn đặt hàng giá cao và các tình huống phức tạp, trong khi các thành phố hạng nhất mới nổi như Tô Châu, Hàng Châu, Thành Đô và Trùng Khánh đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đặt hàng. Các thành phố hạng ba và hạng tư như Phúc Dương cũng nằm trong số những nơi có số lượng đơn đặt hàng cao nhất.

Về giá thuê, Li Yiyan cho biết nền tảng này không trực tiếp kiểm soát giá cả; phí thuê được xác định bởi thị trường. Các khu vực và tình huống khác nhau có mức độ sẵn sàng chi trả khác nhau, và có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn thông qua nội dung tùy chỉnh và các dịch vụ đi kèm.

Hiện tại, nền tảng cho thuê Qingtian vẫn đang trong giai đoạn quảng bá, cung cấp dịch vụ miễn phí và chưa có lợi nhuận. Cho thuê robot, với tư cách là một mô hình kinh doanh mới, gần giống với mô hình kết nối thông tin, và mô hình lợi nhuận của nó sẽ dần trở nên rõ ràng hơn khi quy mô được mở rộng và hệ thống dịch vụ hoàn thiện.

Nói về nguy cơ thị trường ảm đạm sau Tết Nguyên đán, Li Yiyan tin rằng dịch vụ cho thuê robot mang tính mùa vụ, nhưng nhu cầu đang mở rộng sang các kịch bản B2B như cửa hàng bán lẻ, triển lãm và các sự kiện của doanh nghiệp… Theo ông, năng lực sản xuất robot hình người sẽ được tung ra thị trường quy mô lớn vào năm 2026, nhưng năng lực sản xuất hiện tại vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tiềm năng từ người dùng, và sự cải tiến công nghệ sẽ tiếp tục tạo ra những kịch bản mới.