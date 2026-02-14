15 truyền thống mừng Valentine độc đáo trên khắp thế giới

Hằng năm, ngày 14/2 được biết đến rộng rãi là Ngày lễ Tình nhân Valentine , dịp để các cặp đôi trên khắp thế giới bày tỏ tình cảm dành cho nhau thông qua hoa, quà tặng, thiệp chúc mừng hay những bữa tối lãng mạn. Tuy nhiên, không phải ở đâu Valentine cũng được tổ chức giống nhau, và thậm chí không phải quốc gia nào cũng kỷ niệm ngày lễ này đúng vào 14/2.

Tại nhiều nơi trên thế giới, tình yêu, tình bạn và các mối quan hệ gia đình được tôn vinh bằng những nghi lễ rất riêng, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Có nơi coi trọng tình bạn hơn tình yêu đôi lứa, có nơi biến Valentine thành ngày cưới tập thể , cũng có nơi kéo dài lễ hội suốt nhiều ngày liền. Những truyền thống ấy cho thấy tình yêu có muôn hình vạn trạng, và mỗi nền văn hóa lại có cách thể hiện rất khác nhau.

Truyền thống mừng Valentine khắp thế giới

Dưới đây là 15 truyền thống mừng Valentine độc đáo tại nhiều quốc gia, phản ánh sự đa dạng và phong phú trong cách con người trên thế giới tôn vinh những cảm xúc gắn kết thiêng liêng.

Brazil

Tại Brazil, Valentine không diễn ra vào ngày 14/2 mà được tổ chức vào ngày 12/6 với tên gọi Dia dos Namorados, Ngày của những người yêu nhau. Ngày này được chọn vì trùng với đêm trước lễ Thánh Anthony, vị thánh được xem là bảo hộ cho hôn nhân.

Việc dời Valentine sang tháng 6 cũng xuất phát từ lý do thực tế, do tháng 2 là thời điểm diễn ra lễ hội Carnival nổi tiếng, sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm tại Brazil. Dia dos Namorados vì thế mang không khí riêng, không bị lấn át bởi các lễ hội khác. Vào dịp này, các cặp đôi thường đi ăn tối, trao quà, hoặc dành cho nhau những buổi hẹn hò lãng mạn, tương tự cách Valentine được kỷ niệm tại Mỹ.

Người Brazil kỷ niệm Dia dos Namorados, hay Ngày của những người yêu nhau, vào ngày 12/6. (Ảnh: Getty Images)

Phần Lan

Thay vì tôn vinh tình yêu đôi lứa, Phần Lan dành ngày 14/2 cho tình bạn với tên gọi Ystävänpäivä, nghĩa là “Ngày Tình bạn”. Vào dịp này, người Phần Lan gửi tặng bạn bè, người thân những món quà nhỏ hoặc đồ lưu niệm để thể hiện sự trân trọng.

Không có những cử chỉ lãng mạn phô trương, Ystävänpäivä nhấn mạnh giá trị của sự gắn kết xã hội, tình cảm gia đình và bạn bè. Đây được xem là một trong những nét văn hóa đặc trưng phản ánh lối sống đề cao sự giản dị, ấm áp của người dân Bắc Âu.

Tây Ban Nha

Tại Tây Ban Nha, ngày 14/2 được gọi là San Valentín và được kỷ niệm khá giống với Valentine tại Mỹ, với quà tặng, hoa và những bữa tối lãng mạn. Tuy nhiên, ở một số vùng, đặc biệt là Valencia, ngày tôn vinh tình yêu thực sự lại rơi vào 9/10, ngày lễ Thánh Dionysus, vị thánh được nhiều người xem là bảo hộ của tình yêu.

Vào ngày này, các cuộc diễu hành, lễ hội được tổ chức, và theo truyền thống Mocaorà, đàn ông sẽ tặng người yêu khăn tay hoặc khăn lụa gói hạnh nhân. Phong tục này mang ý nghĩa chúc phúc và thể hiện sự gắn bó bền chặt giữa các cặp đôi.

Cộng hòa Séc

Tại Cộng hòa Séc, Valentine được gọi là “Ngày của Tình yêu” nhưng lại diễn ra vào ngày 1/5. Một trong những truyền thống nổi tiếng nhất là việc các cặp đôi đến thăm tượng nhà thơ Karel Hynek Mácha, gần khu rừng hoa anh đào nở rộ.

Theo quan niệm dân gian, nụ hôn dưới tán hoa anh đào trong ngày này sẽ mang lại may mắn và hạnh phúc cho tình yêu. Sự kết hợp giữa thơ ca, thiên nhiên và tình cảm lứa đôi tạo nên một không gian lãng mạn rất riêng.

Vào ngày lễ tình nhân, người dân Cộng hòa Séc đến thăm tượng Karel Hynek Macha, một nhà thơ nổi tiếng. (Ảnh: Getty Images)

Đan Mạch

Tại Đan Mạch, Valentine không chỉ dành cho các cặp đôi mà còn là dịp để bạn bè và gia đình trao nhau những tấm thiệp yêu thương. Đặc biệt, truyền thống gaekkebrev, những bức thư ẩn danh với hình cắt giấy tinh xảo và thơ ngắn, vẫn được duy trì cho đến ngày nay.

Nếu người nhận đoán đúng danh tính người gửi, họ sẽ nhận được một quả trứng Phục Sinh; nếu đoán sai, họ phải tặng lại trứng cho người gửi. Phong tục này mang màu sắc vui nhộn, đề cao sự hóm hỉnh và gắn kết cộng đồng.

Vương quốc Anh

Tại Anh, Valentine gắn liền với những bài hát do trẻ em trình bày. Các em đi hát để đổi lấy kẹo, trái cây hoặc tiền xu. Bên cạnh đó, người Anh còn trao nhau những chiếc bánh Valentine, còn gọi là “bánh mận”, được nướng với nho khô, mận hoặc hạt thì là, tượng trưng cho mùa màng bội thu và sự sung túc.

Pháp

Pháp, đặc biệt là Paris, từ lâu được mệnh danh là kinh đô của tình yêu. Vào ngày 14/2, các cặp đôi trao nhau thiệp, thư tay và quà tặng, tương tự truyền thống ở nhiều nước phương Tây. Không khí lãng mạn vốn có của nước Pháp khiến Valentine tại đây càng trở nên đặc biệt.

Đức

Người Đức có cách kỷ niệm Valentine khá khác biệt khi chọn hình ảnh con lợn làm biểu tượng của tình yêu và dục vọng. Các cặp đôi thường trao nhau tượng lợn, thú nhồi bông hoặc đồ trang trí hình lợn. Ngoài ra, hoa, sô cô la và bánh quy gừng với những thông điệp yêu thương viết trên lớp kem cũng rất phổ biến.

Ở Đức, con lợn tượng trưng cho tình yêu, vì vậy nhiều người tặng nhau quà hình con lợn vào ngày Valentine. (Ảnh: Getty)

Mexico

Ngày 14/2 tại Mexico được gọi là El Día del Amor y Amistad – Ngày của Tình yêu và Tình bạn. Đây là dịp dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tình trạng hôn nhân. Hoa, thiệp, thú nhồi bông được trao tặng không chỉ cho người yêu mà còn cho bạn bè và người thân.

Philippines

Philippines có một trong những truyền thống Valentine độc đáo nhất thế giới: lễ cưới tập thể do chính phủ tổ chức. Vào ngày 14/2, hàng trăm cặp đôi cùng kết hôn trong một buổi lễ chung, vừa tiết kiệm chi phí vừa mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc.

Tại Philippines, chính phủ tổ chức một lễ cưới quy mô lớn dành cho những người muốn kết hôn. (Ảnh: Getty Images)

Nhật Bản

Tại Nhật Bản, chocolate là trung tâm của Valentine. Phụ nữ tặng sô cô la cho nam giới, với hai loại chính: honmei choco dành cho người yêu thực sự và giri choco dành cho bạn bè, đồng nghiệp. Dù mang ý nghĩa nào, sô cô la vẫn là biểu tượng của sự quan tâm và ngọt ngào.

Nam Phi

Valentine tại Nam Phi gắn với lễ hội Lupercalia của La Mã cổ đại và thường được kỷ niệm vào ngày 15/2. Một số phụ nữ sẽ viết tên người mình yêu lên giấy và ghim lên tay áo, thể hiện tình cảm một cách công khai. Với những người kín đáo hơn, hoa và quà nhỏ vẫn là lựa chọn phổ biến.

Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, Valentine là ngày phụ nữ tặng sô cô la cho nam giới. Một tháng sau, vào White Day (14/3), nam giới đáp lại bằng quà tặng. Đặc biệt, ngày 14/4, Black Day, dành cho người độc thân, khi họ tụ họp ăn mì tương đen jajangmyeon để suy ngẫm hoặc tận hưởng cuộc sống độc thân.

Đài Loan

Người Đài Loan nổi tiếng với việc tặng hoa trong ngày Valentine. Nam giới thường tặng những bó hoa lớn vào ngày 14/2 và cả ngày 7/7. Một bó hoa gồm đúng 108 bông hồng mang ý nghĩa cầu hôn, thể hiện cam kết lâu dài.

Ở Đài Loan, những bó hoa lớn được tặng như một biểu tượng của tình yêu. (Ảnh: Getty Images)

Italy

Tại Italy, Valentine được gọi là La Festa Degli Innamorati, gắn với nữ thần Juno – biểu tượng của phụ nữ và hôn nhân. Một truyền thống lâu đời cho rằng người đàn ông đầu tiên mà phụ nữ độc thân nhìn thấy vào ngày 14/2 có thể sẽ trở thành chồng tương lai của họ.

Chocolate Perugina Baci, với nhân hạt phỉ hoặc anh đào và những mảnh giấy gói in lời thơ lãng mạn, là món quà không thể thiếu. Đặc biệt, tại Verona, quê hương của Romeo và Juliet, lễ hội Valentine kéo dài bốn ngày với hòa nhạc miễn phí, đèn lồng hình trái tim và các cuộc thi viết thư tình, biến cả thành phố thành không gian ngập tràn cảm xúc yêu thương.