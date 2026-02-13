Vừa nhận món quà Valentine sớm từ bạn gái, nam thanh niên tử vong thương tâm

Một người đàn ông 26 tuổi đã tử vong sau khi mất lái và gặp tai nạn xe máy trên đường Kanchanaphisek, huyện Bang Bua Thong, Thái Lan vào rạng sáng thứ Tư (11/2).

Cảnh sát trạm Bang Bua Thong nhận được tin báo vào lúc 1 giờ sáng về một vụ tai nạn tự gây trên làn đường hướng ra ngoài của đường Kanchanaphisek, gần cầu bắc qua Khlong Bang Phraek thuộc xã Bang Rak Phatthana. Các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Ruamkatanyu và bác sĩ trực từ Viện Khoa học Hình sự cũng đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của Narin Suksusom, 26 tuổi, nằm gần dải phân cách trung tâm. Cách đó không xa là chiếc xe máy Yamaha Grand Filano màu đen bị hư hỏng phần đầu.

Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc ly quà tặng trong túi treo trên xe máy. Chiếc ly được khắc laser chân dung nạn nhân cùng dòng chữ Happy Valentine bên dưới.

Món quà Valentine được tìm thấy cùng nạn nhân

Bạn gái của nạn nhân đã đến hiện trường ngay sau vụ tai nạn và vô cùng đau đớn trước sự mất mát này. Các nhân viên cứu hộ đã phải ở bên cạnh để động viên và hỗ trợ cô.

Bạn gái của nạn nhân

Một nhân chứng kể với cảnh sát rằng ông đã lái xe phía sau nạn nhân một quãng đường. Ông cho biết chiếc xe máy dường như đã đâm phải một ổ gà, khiến xe bị loạng choạng và mất lái trước khi trượt dài trên đường. Ông khẳng định không có phương tiện nào khác liên quan đến vụ việc.

Bạn gái của Narin, 32 tuổi, cho biết cô và bạn trai vừa rời khỏi một địa điểm giải trí ở huyện Bang Yai. Trước khi đi, cô đã tặng anh món quà Valentine sớm là chiếc ly khắc hình. Sau đó, hai người tự đi chuyển về nhà riêng biệt. Cô bàng hoàng nhận được tin anh tử vong trong vụ tai nạn và lập tức đến hiện trường.

Cảnh sát đã lấy lời khai của nhân chứng và cho biết các phát hiện ban đầu chỉ ra rằng nạn nhân mất lái sau khi vấp phải ổ gà, không có phương tiện khác va chạm. Các sĩ quan sẽ kiểm tra lại camera giám sát (CCTV) gần đó để xác nhận chính xác diễn biến.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho nhân viên cứu hộ Quỹ Ruamkatanyu để chuyển đến Viện Khoa học Hình sự tiến hành khám nghiệm thêm.

Nguồn: Khaosod