Đang phải nhập khẩu 100%, Nga phát hiện 'mỏ vàng' hơn 5 triệu tấn trải dài 2 km

Tập đoàn địa chất quốc doanh Rosgeo (Nga) cho biết các chuyên gia đã phát hiện mỏ fluorit (huỳnh thạch) tại vùng Trans-Baikal, với trữ lượng hơn 5 triệu tấn.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga, đây là một trong những phát hiện khoáng sản lớn nhất của đất nước năm 2025.

Fluorit được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp luyện kim, hóa chất và sản xuất thủy tinh nhờ tác dụng hạ nhiệt độ nóng chảy. Ngoài ra, nhờ màu sắc rực rỡ và cấu trúc tinh thể, fluorit được chế tác thành đồ trang sức, vật phẩm phong thủy và sử dụng trong các loại thấu kính quang học cao cấp.

Sau khi được Ủy ban Trữ lượng Nhà nước (GKZ) thẩm định, trữ lượng fluorit tại mỏ Gozogor được xác định gồm 1,05 triệu tấn theo cấp C1 và 4,042 triệu tấn theo cấp C2, Rosgeo cho biết.

Ông Artur Uzyunkoyan của Rosgeo nhấn mạnh fluorit tại Nga được xếp vào nhóm khoáng sản rắn chiến lược và khan hiếm bởi Nga hiện phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu fluorit. Việc phát hiện mỏ Gozogor đã giúp tăng trữ lượng fluorit quốc gia thêm 17,5%, đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều năm Nga ghi nhận mức tăng đáng kể nguồn tài nguyên này. Phát hiện cũng góp phần mở rộng cơ sở tài nguyên khoáng sản của vùng Viễn Đông và tăng tính tự chủ về nguyên liệu.

Theo Rosgeo, thân quặng Gozogor từng được các nhà địa chất Liên Xô xác định từ những năm 1980 trong quá trình thăm dò khu quặng Streltsovskoye. Đến thập niên 1990, công ty Sosnovgeologiya tiến hành khảo sát và đánh giá, song dự án bị đình trệ do thiếu vốn. Đến năm 2023, Rosgeo và Cơ quan Tài nguyên Khoáng sản Nga (Rosnedra) ký thoả thuận tiếp tục đánh giá mỏ trong khuôn khổ chương trình tái tạo và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Năm 2025, các nhà địa chất của Urangeo – công ty con của Rosgeo – đã hoàn tất chương trình đánh giá toàn diện, bao gồm đào, khoan thăm dò tại huyện Krasnokamensky (vùng Trans-Baikal), cùng các phân tích trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu công nghệ. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, RG-Consulting – một công ty con khác của Rosgeo – đã tiến hành đánh giá hiệu quả khai thác và tính toán trữ lượng fluorit, trình kết quả lên cơ quan thẩm định nhà nước.

Rosgeo cho biết kết quả đánh giá xác nhận thân quặng fluorit tại Gozogor dài hơn 2 km và có tiềm năng mở rộng thêm. Bề dày thân quặng dao động từ 60 - 150 mét. Theo GKZ, hàm lượng fluorit trung bình đạt 30,67% đối với trữ lượng khai thác lộ thiên và 38,16% đối với khai thác hầm lò.

Rosgeo là tập đoàn địa chất đa ngành thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà nước Nga, cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong lĩnh vực thăm dò địa chất.

Theo Tass﻿