Bỏ qua tình yêu đi, Valentine bây giờ không phải là ngày chỉ dành cho các cặp đôi nữa

Lễ Valentine có mang lại cảm giác như một nghi lễ mệt mỏi với thiệp, hoa, sự lãng mạn và trong một số trường hợp là cả sự thất vọng? Điều đó hoàn toàn ổn - theo một khảo sát từ trang web đặt bàn OpenTable, ngày càng nhiều người Mỹ coi ngày 14 tháng 2 là ngày dành cho tất cả mọi người, không chỉ riêng những đôi tình nhân.

Khoảng 58% số người tin rằng việc đi ăn một mình hiện nay được xã hội chấp nhận rộng rãi hơn so với những năm trước, và 57% khác tin rằng lễ Valentine đang trở thành dịp để tôn vinh mọi mối quan hệ thay vì chỉ riêng tình cảm nam nữ. Các phát hiện này chỉ ra rằng một sự thay đổi về văn hóa đang diễn ra, dẫn đầu bởi thế hệ Z. Khoảng 70% những người thuộc nhóm nhân khẩu học này ủng hộ ý tưởng rằng Valentine ý nghĩa hơn cả những mối quan hệ lãng mạn.

Đủ các "biến thể" của Valentine đã xuất hiện để ai cũng có thể ăn mừng

Cheryl Paniagua, Phó Chủ tịch phụ trách dịch vụ và bán hàng nhà hàng của OpenTable, cho biết trong một tuyên bố rằng Gen Z đang đi đầu trong việc biến ngày lễ Tình nhân trở nên hòa nhập hơn.

Tâm lý đó đã giúp thúc đẩy các biến thể của ngày Valentine bước ra ánh sáng. Ngày 13 tháng 2, vốn được dành riêng không chính thức cho phụ nữ để kỷ niệm ngày Galentine (ngày của những cô bạn thân), đã chứng kiến lượng đặt chỗ tại nhà hàng tăng vọt 34% vào năm ngoái so với năm 2024.

Trong ngày Palentine (một thuật ngữ chung cho việc kỷ niệm Valentine với bạn bè thay vì người yêu), Gen Z dẫn đầu xu hướng đặt bàn theo nhóm trong năm nay, với 60% trong số họ cho biết có khả năng sẽ đón ngày 14 tháng 2 cùng bạn bè thay vì nửa kia. Trên thực tế, 43% người Mỹ tổ chức Galentine hoặc Palentine có kế hoạch kết giao thêm những tình bạn thuần túy mới.

Lễ Valentine không chỉ có xu hướng nghiêng về đặt bàn nhóm bạn bè. Lượng khách đi ăn một mình cũng đang tăng lên - số lượng đặt bàn cho một người đã tăng 35% trong năm ngoái so với năm 2024. Gen Z và thế hệ Millennials là những người thúc đẩy xu hướng này, với tỷ lệ lần lượt là 69% và 68% tin rằng việc đi ăn một mình hiện nay được xã hội chấp nhận hơn trước đây.

Nguồn: Independent