Điều gì khiến 3 vật thể bị nghi ngờ là tàu ngoài hành tinh?

Trong suốt năm 2025 và đầu năm 2026, giới khoa học đã xôn xao về một vật thể mang tên 3I/ATLAS. Nó là vật thể thứ 3 đến từ ngoài hệ Mặt Trời mà các nhà thiên văn quan sát được theo danh sách chính thức, sau hai vật thể khác là sao chổi Borisov (2I/2019 Q4) và 'Oumuamua (1I/2017 U1).

Phần lớn các nhà khoa học cho rằng 3I/ATLAS là một sao chổi kỳ lạ, nhưng cũng có những người cho rằng nó là một tàu do thám của người ngoài hành tinh.

Nhân vật nổi tiếng nhất của phe ủng hộ giả thuyết "tàu ngoài hành tinh" là giáo sư Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, giảng viên Đại học Harvard (Mỹ).

Vật thể liên sao 3I/ATLAS - Ảnh: NASA

Đáng chú ý, giáo sư Loeb cũng từng đặt ra nghi vấn tương tự cho 2 vật thể khác là 'Oumuamua (1I/2017 U1) và CNEOS 20140108 (IM1).

Mối nghi ngờ của ông không phải là vô căn cứ.

Vật thể bị giáo sư Loeb nghi ngờ đầu tiên, 'Oumuamua (1I/2017 U1), gọi tắt là 'Oumuamua, là một tiểu hành tinh hình điếu xì gà hoặc một cái đĩa, gợi ý đến các hình ảnh tàu vũ trụ và đĩa bay của người ngoài hành tinh trong phim giả tưởng.

Ngoài ra, nó đã xuất hiện gia tốc lạ khi rời khỏi hệ Mặt Trời mà không có bất kỳ hiện tượng thoát khí giống sao chổi nào, giống như đang bỏ chạy bằng một loại động cơ bí ẩn.

'Oumuamua - Ảnh đồ họa: NASA

CNEOS 20140108 (IM1), gọi tắt là IM1, thậm chí còn bí hiểm hơn. Dữ liệu từ quân đội Mỹ phát hiện một quả cầu lửa vào năm 2014, bay với tốc độ vượt quá mức cần thiết để thoát khỏi hệ Mặt Trời.

Điều này đã khiến nó vỡ tan trong 3 vụ nổ trên bầu trời Trái Đất, do phải hứng chịu áp suất không khí quá lớn.

Không ai chụp được hình dáng ban đầu của IM1. Nhưng sau khi nó nổ, nhóm nghiên cứu do giáo sư Loeb dẫn đầu đã vớt được khoảng 50 quả cầu kim loại ở Nam Thái Bình Dương, dọc theo đường đi của vật thể.

Các nhà khoa học cuối cùng cũng xếp loại IM1 là một thiên thạch liên sao và ước tính nó nặng khoảng 460 kg, đường kính từ 80 cm đến 1 m.





Những quả cầu được cho là xuất phát từ IM1 - Ảnh: ĐẠI HỌC HARVARD

Giáo sư Loeb cho rằng tốc độ của IM1 cho phép nghi ngờ nó là công nghệ ngoài Trái Đất. Nhưng dựa trên phân tích các quả cầu và định tuổi dựa trên urani và chì trong chúng, ông chỉ ra rằng chúng cũng có thể là những tàn tích cổ xưa từ vũ trụ sơ khai, bởi có cái lên đến 13,8 tỉ tuổi, xấp xỉ vũ trụ.

Nguồn gốc thực sự 'Oumuamua và IM1 có lẽ mãi là một ẩn số, vì chúng ta không có thêm manh mối.

Nhưng với 3I/ATLAS, nó có thể đã bị loại ra khỏi vùng nghi ngờ nhờ dữ liệu của NASA. Được phát hiện hồi tháng 7-2025, vật thể này gây bối rối bởi quỹ đạo tinh vi, gần như trùng khớp với mặt phẳng hoàng đạo mà các hành tinh trong hệ Mặt Trời trú ngụ, cứ như là nó có chủ đích ghé thăm các hành tinh.

Nó cũng bay rất nhanh so với sao chổi bình thường, mọc một cái đuôi ngược thứ 2 hướng về phía Mặt Trời, thành phần kỳ lạ...

Nhưng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian SPHEREx của NASA cho thấy "vầng hào quang" của vật thể này khi thăng hoa là một vùng khí quyển giàu khí và bụi, với các chất phát thải từ xyanua (CN), nước (H₂O) , các chất hữu cơ, carbon dioxide (CO₂) và carbon monoxide (CO), một thành phần mà giáo sư Loeb đã gián tiếp thừa nhận rằng nó phản ánh tính chất tự nhiên của vật thể.