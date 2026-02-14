Đề xuất ôm bò vào Ngày lễ tình nhân Valentine

Năm 2023, chính phủ Ấn Độ gây tranh cãi khi kêu gọi người dân gác lại những truyền thống “phương Tây” của ngày Valentine (Ngày lễ tình nhân) và thay vào đó kỷ niệm dịp này bằng cách ôm ấp những con bò - l oài vật linh thiêng của đất nước.

Trong một lời kêu gọi của chính phủ, ngày 14/2 được tuyên bố là Ngày Ôm Bò, khi mọi người được khuyến khích ôm lấy những con vật này. Trong Ấn Độ giáo - tôn giáo chiếm đa số tại Ấn Độ - bò được tôn thờ và được xem là loài vật thiêng trên khắp cả nước.

Sự thần thánh hóa của bò bắt nguồn từ việc bò là vật cưỡi của thần Shiva. Bò Nandin là vật cưỡi của thần Shiva có nhiệm vụ đưa linh hồn người chết qua con sông và nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn và dẫn đường cho linh hồn người quá cố lên thiên đường hòa nhập với đại linh hồn vĩ đại của thế giới cực lạc.

Chính phủ Ấn Độ kêu gọi người dân ôm ấp những con bò vào Ngày lễ tình nhân. (Nguồn: CBS News)

Theo thông báo của Hội đồng Phúc lợi Động vật Ấn Độ - cơ quan tư vấn cho Bộ Thủy sản, Chăn nuôi và Sản xuất sữa - việc ôm bò sẽ “mang lại sự phong phú về cảm xúc”, từ đó “gia tăng hạnh phúc cá nhân và tập thể”.

Ngày Ôm Bò được công bố nhằm làm giảm sức ảnh hưởng của “ánh hào quang văn minh phương Tây”, điều mà chính phủ cho rằng đã khiến những truyền thống lâu đời của Ấn Độ bị mai một.

Trong hơn một thập kỷ qua, ngày Valentine - vốn bắt nguồn từ một ngày lễ Kitô giáo - ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ Ấn Độ. Dịp này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các chiến dịch tiếp thị đại chúng với hoa, gấu bông, quà hình trái tim và những màn tỏ tình lãng mạn rực rỡ.

Tuy nhiên, các ngày lễ và truyền thống mang màu sắc phương Tây như Valentine ngày càng vấp phải làn sóng phản đối vì bị cho là cổ xúy những giá trị “suy đồi”.

Vào những dịp Valentine trước đây, một số nhóm người đã kéo đến đập phá cửa hàng bán thiệp và đồ trang trí, thậm chí gây hấn với các cặp đôi nắm tay nhau nơi công cộng. Phần lớn những lời công kích nhắm vào phụ nữ, cho rằng ngày lễ này cổ xúy lối sống buông thả và những hành vi bị xem là dung tục.

Ngày Ôm Bò là sáng kiến của đảng Bharatiya Janata (BJP) do Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo, nhằm đưa việc tôn kính bò thành chính sách mang tính toàn quốc. Phần lớn các bang ở Ấn Độ cấm giết mổ bò, việc buôn bán và tiêu thụ thịt bò cũng bị cấm ở nhiều nơi, bao gồm cả thủ đô New Delhi.

Tuy nhiên, chiến dịch này nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu trên mạng. Hàng loạt meme và tranh biếm họa về bò lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngày 10/2/2023, Hội đồng Phúc lợi Động vật Ấn Độ đã âm thầm rút thông báo mà không đưa ra lời giải thích cụ thể, chỉ nói rằng họ làm vậy “theo chỉ đạo” từ cấp trên.

(Nguồn: The Guardian, CBS News)