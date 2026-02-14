Công ty chơi lớn chi 85 tỷ đồng thưởng vàng miếng cho 20.000 nhân viên: "Các bạn còn quý giá hơn vàng"

Tháng 2/2026, Dreame Technology (Trung Quốc) đã gây chú ý trên mạng xã hội khi trao thưởng cuối năm đặc biệt cho gần 20.000 nhân viên của công ty, mỗi người nhận được một miếng vàng nguyên chất có khắc tên riêng của mình kèm nhiều phúc lợi đi kèm. Tổng chi phí cho việc trao thưởng ước tính có thể lên tới 85 tỷ đồng.

Gần đây, nhiều nhân viên của công ty này đã chia sẻ tin vui trên khắp các nền tảng mạng xã hội, cho biết họ đã nhận được nhiều phúc lợi cuối năm do doanh nghiệp trao tặng. Nổi bật nhất trong số đó là một miếng vàng nguyên chất 1 gram (khoảng 0,27 phân) được thiết kế riêng, ngoài ra còn có áo phao, quà Tết, cùng nhiều món quà thiết thực khác.

Một nhân viên tuy chỉ mới vào làm hơn một tháng cho biết anh cũng rất bất ngờ khi nhận được quà của công ty, việc nhận được phần quà vàng mang dấu ấn cá nhân này khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp.

Anh Vương – một nhân viên của công ty cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin trên. Theo anh chia sẻ, đợt phát vàng lần này áp dụng cho toàn bộ nhân sự trong công ty, không phân biệt vị trí hay cấp bậc, từ quản lý đến khối nghiên cứu – phát triển sản phẩm đều được nhận.

Anh Vương cho biết thêm, số vàng trao tặng là vàng miếng được thiết kế riêng, gồm ba phiên bản, trong đó có 500 bản mang chữ ký của một diễn viên nổi tiếng. Hiện trên nền tảng giao dịch đồ cũ, phiên bản đặc biệt này đã được mua bán với mức giá khoảng 3.000 NDT (tương đương 11 triệu đồng).

Tối 10/2, CEO khu vực Trung Quốc của Dreame Technology là ông Đồng Lập Chí cũng đã đăng tải một video chính thức xác nhận thông tin phát thưởng vàng cuối năm của công ty.

Trong video, ông trực tiếp giới thiệu mẫu vàng miếng được đặt riêng và giải thích chi tiết:

“Chúng tôi đặc biệt khắc laser tên và thời gian gia nhập công ty của từng nhân viên lên mỗi miếng vàng. Đây là sự lãng mạn mà công ty dành riêng cho mỗi người thuộc Dreame. Hy vọng món quà này sẽ trở thành động lực phấn đấu cho mọi người trong năm mới.”

Trong một bài đăng, ông bày tỏ đầy xúc động: “Các bạn còn quý giá hơn vàng! Sự nỗ lực của các bạn xứng đáng được nhìn nhận; giá trị của các bạn xứng đáng được trân trọng; cống hiến của các bạn xứng đáng được đền đáp. Dreame luôn tin vào một đạo lý: tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp chính là con người, đó chính là mỗi người nhân viên đang tỏa sáng ở từng vị trí công việc!”

Từ cuối tháng 12/2025, CEO công ty đã công bố trong bài phát biểu nội bộ rằng dịp Tết Nguyên đán 2026, mỗi nhân viên sẽ được thưởng thêm một miếng vàng. Thông tin này sau khi lan truyền đã nhanh chóng gây xôn xao trong công ty.

Ước tính theo mặt bằng giá vàng vào cuối năm 2025, chi phí cho đợt phát thưởng lần này ở mức khá lớn. Cụ thể, nếu tính theo giá vàng trang sức thời điểm đó khoảng 15,75 triệu đồng/ chỉ, tổng chi cho gần 20.000 nhân viên sẽ rơi vào 5400 chỉ vàng, với số tiền xấp xỉ 85 tỷ đồng.

Được biết, Dreame Technology được thành lập năm 2017, là thương hiệu công nghệ cao cấp với sản phẩm chủ đạo lấy động cơ số tốc độ cao và thuật toán thông minh làm nền tảng cốt lõi. Doanh nghiệp hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thiết bị làm sạch thông minh và điện gia dụng cao cấp.

Việc mạnh tay chi khoản tiền lớn để trao thưởng vàng cuối năm cho nhân viên lần này không chỉ thể hiện năng lực phát triển của công ty, mà còn cho thấy rõ quan niệm kinh doanh “coi trọng con người, tri ân người lao động” của doanh nghiệp, qua đó công ty cũng nhận được sự ủng hộ chân thành từ nội bộ nhân viên cũng như nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Theo 163