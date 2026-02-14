Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người

Dù cách xa quê hương nửa vòng trái đất, cộng đồng người Việt tại Mỹ vẫn giữ trọn nét đẹp truyền thống qua những hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 đầy sắc màu.

Từ những bang nắng ấm như Florida, Texas đến "thủ phủ" người Việt tại California, không khí đón Xuân vô cùng náo nhiệt, thắt chặt tình đồng hương nơi xứ người.

Hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 ở TP Orlando, bang Florida. Ảnh: YouTube

Màn múa lân với nhiều con lân đủ màu sắc. Ảnh: YouTube

Tại TP Orlando (bang Florida), hội chợ Tết được tổ chức quy mô tại khu liên hợp tổ chức sự kiện Central Florida Fairgrounds, kéo dài suốt ba ngày cuối tuần hồi cuối tháng 1.

Điểm nhấn đặc sắc nhất khiến bất cứ ai tham dự cũng phải trầm trồ chính là màn múa lân khai mạc có 10 con lân đủ màu sắc, hòa cùng tiếng pháo nổ vang.

Thêm vào đó, sự góp mặt của các ca sĩ cùng dàn đồng ca thiếu nhi mang đến một không gian âm nhạc đậm chất quê hương.

Tuy chưa đọc được tiếng Việt, các em nhỏ vẫn thuộc lòng và thể hiện bài hát một cách trọn vẹn. Ảnh: YouTube

Những món ăn Việt tại hội chợ ở TP Orlando, bang Florida. Ảnh: YouTube

Tiếp đó, tại bang Texas, hội chợ Tết diễn ra nhộn nhịp tại Trung tâm thương mại Cali Saigon Mall ở TP Garland (thuộc quận Dallas) trong hai ngày 30 và 31-1. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, hội chợ tại đây ghi điểm nhờ tinh thần tương thân tương ái với các gian hàng ẩm thực từ thiện.

Thay vì giữ lại lợi nhuận cho cá nhân, toàn bộ số tiền bán được từ các món ăn như thịt nướng, mực sa tế, bánh hỏi... sẽ được dùng để đóng góp cho các quỹ cứu trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc các hoạt động cộng đồng.

Khách tham quan không chỉ được thưởng thức thịt nướng, mực sa tế thơm nồng, mà còn có thể tìm thấy những chậu hoa cúc, nhánh đào rực rỡ để trang hoàng nhà cửa.

Hội chợ Tết tại Trung tâm thương mại Cali Saigon Mall ở TP Garland. Ảnh: YouTube

Nón lá Việt Nam bày bán ở hội chợ Tết tại Thương xá Phước Lộc Thọ. Ảnh: YouTube

Đặc biệt không thể bỏ qua là không khí tại khu Little Saigon, bang California. Hội chợ Tết tại Thương xá Phước Lộc Thọ xuyên suốt những ngày đầu tháng 2 vẫn là điểm đến hấp dẫn. Nhiều người ghé về đây để tìm lại hương vị bánh tét, bánh chưng và tham gia các trò chơi dân gian.

Hơn thế nữa, tại một số khu vực như Thung lũng Silicon, hội chợ Tết của cộng đồng gốc Á còn thu hút cả bạn bè quốc tế nhờ các gian hàng thư pháp và khu vực trải nghiệm trang phục truyền thống Á Đông.

Gian hàng viết thư pháp tại hội chợ Tết với sự tham gia của nhiều cộng đồng các nước châu Á tại TP Saratoga, bang California - Mỹ. Ảnh: YouTube

Khác với không khí nắng ấm tại bang Florida hay California – Mỹ, lễ hội Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Canada sắc xuân rực rỡ hòa quyện cùng cái lạnh đặc trưng của xứ sở lá phong.

Tại các thành phố lớn như Toronto, Ottawa, Calgary và Montreal, cộng đồng người Việt đã tổ chức chuỗi sự kiện kéo dài từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, tạo nên một không gian văn hóa ấm áp giữa mùa đông.

Mở đầu chuỗi sự kiện là hội chợ Tết với chủ đề "Mẹ là mùa xuân" do hội người Việt ở TP Toronto tổ chức, diễn ra vào ngày 31-1.

Mọi người chụp hình cùng các con lân tại hội chợ Tết ở TP Toronto - Canada. Ảnh: YouTube

Tiếp đến, tại TP Calgary (bang Alberta - Canada) vào những ngày đầu tháng 2, không khí tại Trung tâm Genesis trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi nhiều người dân xếp hàng từ sớm để tham dự hội chợ Tết.

Tại vùng Montréal, Hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 tổ chức vào ngày 8-2, do cộng đồng người Việt vùng Montréal tổ chức. Chương trình quy tụ đông đảo người tham dự với các tiết mục văn nghệ và gian hàng ẩm thực đậm chất quê hương.

Đông đảo người tham dự hội chợ Tết ở khu ngoại ô St Albans, TP Melbourne - Úc. Ảnh: YouTube

Trong khi đó, hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 tại Úc diễn ra vô cùng náo nhiệt, mở đầu với sự kiện tại khu ngoại ô St Albans, TP Melbourne, vào ngày 18-1. Đây là nơi tổ chức hội chợ Tết sớm nhất ở thành phố này.

Dù thời tiết buổi chiều tối khá nóng nhưng nhiều người đã đổ về đây du xuân. Sự kiện lôi cuốn du khách với những màn trình diễn văn nghệ sôi động trên sân khấu.

Múa rồng tại hội chợ Tết ở khu ngoại ô St Albans. Ảnh: YouTube

Theo đài SBS, bên cạnh St Albans, hội chợ Tết Richmond cũng là một sự kiện văn hóa quan trọng ở Úc, giúp tái hiện và gìn giữ bản sắc Việt giữa lòng phố thị, cũng như giúp cộng đồng người Việt xa xứ tìm lại cảm giác Tết quê nhà.

Thị trấn Richmond được biết đến như là một trong những khu vực có đông người Việt sinh sống lâu đời tại bang Victoria - Úc.

SBS mô tả không khí rộn ràng của hội chợ Tết với chương trình văn nghệ đặc sắc, múa lân sư rồng cũng như thi ăn bánh mì…