Đâm dao trên phố ở Sydney - Úc, 3 người chết và bị thương

Lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng đến khu phố mua sắm Merrylands ở Sydney sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông đâm nhiều người rồi bỏ chạy.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng sau vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 17-2.

Úc: Đâm hàng loạt người trên phố rồi bỏ chạy. Ảnh: DPA

Cảnh sát trưởng Simon Glasser nói rằng 2 người bị thương bao gồm một người đàn ông 22 tuổi và một phụ nữ 47 tuổi. Họ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm - được cảnh sát biết tới vì các tội danh nhẹ và một số vụ việc liên quan đến sức khỏe tâm thần - bị bắt giữ không lâu sau cuộc truy quét của cảnh sát. Người nảy dự kiến ra tòa ngày trong ngày 17-2.

“Cuộc điều tra vẫn còn ở giai đoạn đầu. Cảnh sát chưa biết động cơ là gì. Tuy nhiên, có vẻ đây là một vụ tấn công ngẫu nhiên” - ông Glasser thông tin.