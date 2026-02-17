Con trâu bạch tạng khổng lồ có giá 53 tỷ đồng

Trâu bạch tạng được đánh giá cao ở nhiều nền văn hóa vì sự quý hiếm và những huyền thoại gắn liền với chúng. Ở Thái Lan, chúng thường được coi là biểu tượng may mắn, chúng có thể được giao dịch với giá rất cao. Những con vật này đặc biệt có giá trị không chỉ vì màu sắc mà còn khả năng sinh sản.

Trong số những con trâu bạch tạng có giá cao ngất ngưởng phải nhắc đến Chao Kaew Fah. Theo tờ Sanook, con trâu bạch tạng này ở trang trại trâu Sonsiri thuộc tỉnh Prachinburi, Thái Lan.

Theo lời chủ nhân, con trâu đực bạch tạng này cực kỳ quý hiếm vì sở hữu những đặc điểm di truyền tốt nhất trong cả nước, thậm chí có thể là trên thế giới. Chao Kaew Fah sở hữu thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đẹp và cặp sừng thon dài.

Con trâu bạch tạng có giá 53 tỷ đồng.

Người chăn nuôi cho biết con trâu này có giá trị 65 triệu baht (53 tỷ đồng), có lịch sử sinh sản tốt. Điều quan trọng là những con nghé sinh ra đều có màu đen và trắng. Do đó, chủ sở hữu hiện chưa có ý định bán nó. Tuy nhiên, bất cứ ai muốn tận mắt chiêm ngưỡng con trâu Kaew Fah đều được chào đón đến thăm trang trại bất cứ lúc nào.

Ngoài Chao Kaew Fah, một con trâu khác có tên Ko Muang Phet của trang trại Morakot cũng đã được chuyển nhượng cho trang trại Wanasuwan ở Chiang Rai, với mức giá kỷ lục 18 triệu baht.

Con trâu bạch tạng này được nuôi bởi anh Damrongsak, chủ trang trại Morakot ở tỉnh Phetchaburi, phía nam Thái Lan. Trong nhiều năm nó giữ danh hiệu trâu giống lớn hàng đầu Thái Lan, với vẻ đẹp nổi bật và cao tới 1,8 m, dài hơn 3 mét, nặng 1,5 tấn.

Ko Muang Phet có khả năng sinh ra nghé con bạch tạng với tỷ lệ cao tới 90%. Quan trọng nữa là trên cơ thể nó có những xoáy lông vũ, được xem là đặc điểm của một con trâu ngoan ngoãn, không bạo lực và sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Chú trâu Ko Muang Phet được Damrongsak mua từ năm 2019 với giá 2 triệu baht. Những năm qua anh chăm sóc nó như viên ngọc quý. Nhờ Ko Muang Phet mà Damrongsak đã kiếm được nhiều tiền cho gia đình, xây nhà, mua ô tô.