Con trâu màu đen sì có giá 60 tỷ đồng, chủ vẫn "chưa ưng bán"

Trên thế giới đã có nhiều cuộc mua bán trâu tiền tỷ khiến nhiều người bất ngờ. Đặc biệt tại Ấn Độ nơi tập trung những chú trâu khủng.

Vừa qua tại Hội chợ Pushkar của bang Rajasthan, Ấn Độ - hội chợ gia súc lớn nhất và danh tiếng nhất cả nước, một chú trâu đực giống Murrah đến từ Haryana đã chiếm trọn sự chú ý.

Chú trâu đặc biệt nhắc đến ở đây là Kuber, thuộc sở hữu của nông dân Vikas Bhambhu ở làng Nadhori, huyện Fatehabad, đã giành giải nhất trong hạng mục của mình. Chủ sở hữu tuyên bố rằng có người đã trả giá lên đến 21 crore rupee (khoảng 60 tỷ đồng) để mua Kuber.

Cận cảnh con trâu đen giá "khủng" lên đến 60 tỷ đồng.

Chủ nhân chú trâu-Bhambhu chia sẻ với tờ TOI: "Kuber là một viên kim cương mà chỉ những người sành sỏi thực sự mới có thể biết được giá trị thực sự của nó".

Bhambhu cho biết ông được nhiều người mua săn đón sau khi chú trâu giành giải nhất. "Giá chào mua ban đầu là 11 crore rupee (32 tỷ đồng), sau đó nhanh chóng tăng lên 21 crore rupee (gần 62 tỷ đồng), nhưng tôi đã từ chối", anh nói.

Con trâu đen này 3,5 tuổi, cao 1,7 mét nhưng có giá đắt đỏ. Mẹ của nó sản xuất 23,5 lít sữa mỗi ngày và trước đó đã giành chiến thắng trong một cuộc thi cấp quận do Sở Chăn nuôi tổ chức.

Anh Bhambhu dự định bảo quản tinh trùng của Kuber và bán cho các nhà lai tạo với giá cả phải chăng. Đồng thời đóng góp vào việc cải thiện di truyền cho giống trâu Murrah.

Điểm nổi bật khiến con trâu này đắt đỏ, bởi người nông dân này cho biết đã nhận được rất nhiều yêu cầu đặt lịch lấy tinh từ Haryana, Punjab và Rajasthan.

Chế độ ăn hàng ngày của Kuber bao gồm bánh hạt có dầu, hạt bông, đậu xanh và thỉnh thoảng là sữa và bơ ghee, những thứ mà Bhambhu nói là giúp nó khỏe mạnh và cường tráng.

Tại hội chợ Pushkar, du khách và người nhân giống đã chụp ảnh tự sướng với Kuber, nhiều người ca ngợi nó là Yuvraj mới của Haryana vì kích thước, chất lượng giống và giá trị kỷ lục.

Trâu Murrah là một giống trâu nước có nguồn gốc Ấn Độ, phân bổ ở huyện Fatehabad, Gurgaon, Jind, Jhajjar, Hisar và Rohtak ở Haryana. Giống trâu này cũng có bang Punjab.

Thông thường trâu Murrah đực trưởng thành nặng từ 650–730 kg/con, có thể nặng tới 1.000 kg, chiều cao trung bình là 142cm. Trâu cái nặng từ 350–400 kg/con, có thể tới 900kg, chiều cao trung bình 133cm.

Lý do loài trâu Murrah được tìm kiếm mua nhiều dù giá đắt đỏ bởi nó có sản lượng sữa cao giàu chất béo, khoảng 7 lít/ngày. Sữa trâu Murrah thường được dùng để làm pho mát mozzarella. Ấn Độ có 57% tổng đàn trâu Murrah toàn thế giới và có 13 giống trâu Murrah.