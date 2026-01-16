Khoan sâu xuống lòng đất, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hơn 1,6 tỷ thùng, 28 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên

Một đánh giá mới công bố của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho thấy Lưu vực Permian, bang Texas – khu vực vốn được xem là “trái tim” của ngành dầu khí Mỹ – vẫn còn chứa lượng lớn dầu mỏ và khí đốt chưa được phát hiện trước đây. Theo USGS, nguồn tài nguyên này, nếu có thể khai thác về mặt kỹ thuật, đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của toàn nước Mỹ trong nhiều tháng.

Cụ thể, đánh giá tập trung vào hai tầng đá phiến Woodford và Barnett, trải dài từ phía tây Texas sang đông nam bang New Mexico. USGS ước tính khu vực này chứa khoảng 28,3 nghìn tỷ feet khối khí đốt tự nhiên và 1,6 tỷ thùng dầu mỏ chưa được phát hiện. Với mức tiêu thụ hiện tại, lượng khí đốt này đủ cung cấp cho Mỹ trong khoảng 10 tháng, trong khi dầu mỏ có thể đáp ứng nhu cầu trong khoảng 10 tuần.

Đáng chú ý, hai tầng đá phiến Woodford và Barnett không phải là những khu vực hoàn toàn mới đối với ngành công nghiệp năng lượng. Kể từ cuối những năm 1990, các mỏ tại đây đã khai thác khoảng 26 triệu thùng dầu – con số tương đương với lượng dầu mà Mỹ tiêu thụ chỉ trong một ngày. Điều này cho thấy phần lớn tiềm năng tài nguyên của khu vực đến nay vẫn chưa được khai thác.

Theo USGS, nguyên nhân chính nằm ở điều kiện địa chất và độ sâu của các mỏ dầu khí. Trước đây, việc tiếp cận các tầng đá phiến này bị coi là không khả thi do hạn chế về công nghệ và chi phí. Chỉ trong những năm gần đây, với sự phát triển của các kỹ thuật khoan ngang và khai thác thủy lực hiện đại, khả năng tiếp cận những nguồn tài nguyên nằm sâu dưới lòng đất mới trở nên thực tế hơn về mặt kỹ say thuật.

Phát biểu về đánh giá này, ông Ned Mamula, Giám đốc USGS, nhấn mạnh vai trò của năng lượng đối với nền kinh tế Mỹ. “Nền kinh tế và lối sống của người dân Mỹ phụ thuộc rất lớn vào năng lượng. Các đánh giá dầu khí của USGS nhằm xác định những nguồn tài nguyên mà ngành công nghiệp vẫn chưa khám phá. Trong trường hợp này, chúng tôi nhận thấy tiềm năng đáng kể vẫn còn nằm trong các tầng đá phiến Woodford và Barnett thuộc lưu vực Permian,” ông Mamula cho biết.

Mặc dù đánh giá của USGS chỉ đề cập đến trữ lượng có thể khai thác về mặt kỹ thuật, chứ chưa tính đến các yếu tố kinh tế hay môi trường, phát hiện này vẫn được xem là một tín hiệu quan trọng đối với an ninh năng lượng của Mỹ. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng cao và thị trường dầu khí toàn cầu thường xuyên biến động, việc xác định thêm các nguồn tài nguyên trong nước có thể giúp Mỹ duy trì vị thế là một trong những quốc gia sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc khai thác thực tế các nguồn tài nguyên này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giá dầu khí, quy định môi trường và khả năng mở rộng hạ tầng khai thác trong khu vực.