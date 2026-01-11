Khoan sâu 5.800m xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí rộng 300 km2, trữ lượng lên tới hàng tỷ thùng

BP, một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, đã khoan thành công một giếng dầu ngoài khơi Brazil, đánh dấu phát hiện dầu khí lớn nhất của công ty trong vòng 25 năm qua. Phát hiện này không chỉ có ý nghĩa về mặt tài nguyên mà còn phản ánh rõ nét sự điều chỉnh chiến lược của BP, khi tập đoàn đang quay trở lại tập trung mạnh mẽ vào nhiên liệu hóa thạch sau một giai đoạn ưu tiên năng lượng tái tạo.

Mỏ dầu khí mới có tên Bumerangue, nằm sâu khoảng 2.400 mét nước trong lưu vực Santos – khu vực nước sâu ngoài khơi Brazil, cách bờ biển Rio de Janeiro khoảng 400 km. Giếng được khoan đến độ sâu tổng cộng 5.855 mét.

Theo BP, mỏ này trải rộng trên diện tích hơn 300 km², tương đương diện tích của Maldives hoặc lớn gấp khoảng 5 lần Manhattan (Mỹ). Đây là phát hiện lớn nhất của BP kể từ khi công ty tìm ra mỏ khí Shah Deniz tại Azerbaijan vào năm 1999.

Ông Gordon Birrell, Giám đốc phụ trách sản xuất dầu khí của BP, gọi đây là “một thành công nữa trong một năm đặc biệt”, đồng thời khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác thượng nguồn.

Tuy vậy, BP cho biết vẫn còn quá sớm để xác định chính xác quy mô cũng như chất lượng tại mỏ Bumerangue. Các kết quả ban đầu cho thấy đây là mỏ chứa hỗn hợp dầu và khí, với nồng độ CO₂ tương đối cao – yếu tố có thể khiến quá trình khai thác trở nên phức tạp và làm gia tăng chi phí. Theo giới phân tích, việc đưa một mỏ nước sâu tại Brazil vào khai thác thương mại thường mất từ 4 đến 10 năm.

Một số nhà phân tích của HSBC đánh giá mỏ Bumerangue có thể sở hữu trữ lượng lên tới hàng tỷ thùng dầu quy đổi, đặc biệt khi nó nằm gần nhiều mỏ khổng lồ khác trong lưu vực Santos. Ngược lại, vẫn có những ý kiến thận trọng, cho rằng cần thêm dữ liệu kỹ thuật trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về tiềm năng của mỏ này.

Nếu phát hiện này đúng như kỳ vọng, đây cũng sẽ là tin tích cực đối với Brazil. Theo công ty phân tích Welligence, lưu vực Santos đã sản xuất hơn 7 tỷ thùng dầu khí trong 14 năm qua, góp phần quan trọng đưa Brazil trở thành một cường quốc dầu mỏ toàn cầu. BP hiện nắm giữ 100% quyền khai thác mỏ Bumerangue, do là nhà thầu duy nhất trong phiên đấu giá năm 2022, và sẽ chia 5,9% lợi nhuận cho chính phủ Brazil.

Mỏ Bumerangue là phát hiện thứ 10 của BP trong năm 2025, nối tiếp các giếng khoan thành công tại Trinidad, Ai Cập, Libya, Namibia, Angola và Vịnh Mexico. Song song với đó, BP cũng vừa khởi động dự án mở rộng Argos tại Vịnh Mexico, dự kiến bổ sung thêm khoảng 20.000 thùng dầu mỗi ngày.

Những động thái này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong chiến lược của BP dưới thời CEO Murray Auchincloss. Tập đoàn dự kiến đầu tư khoảng 10 tỷ USD mỗi năm vào dầu khí, cao hơn 20% so với kế hoạch trước, với mục tiêu duy trì sản lượng ở mức 2,3–2,5 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày vào năm 2030. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi chiến lược “không phát thải ròng” của BP gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là các cú sốc tài chính lớn trong giai đoạn đại dịch và xung đột địa chính trị.