Một quốc gia tạo ra "siêu nhãn" gây chấn động ngành vũ trụ toàn cầu

Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong việc mô phỏng dữ liệu khoa học cho Kính viễn vọng Trạm Vũ trụ Trung Quốc (CSST), còn được gọi là Kính viễn vọng vũ trụ Xuntian. Thành công này đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho cơ sở thiên văn vũ trụ hàng đầu của đất nước tỷ dân.

Để đảm bảo độ tin cậy và tính kịp thời của các kết quả khoa học từ kính viễn vọng, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một bộ phần mềm mô phỏng toàn diện từ đầu đến cuối cho hệ thống quang học chính của kính viễn vọng và tất cả các thiết bị đầu cuối quan sát.

Mô phỏng dữ liệu khoa học đóng vai trò quan trọng trong hệ thống xử lý dữ liệu của kính viễn vọng và là yếu tố thiết yếu để đạt được các mục tiêu khoa học cũng như tạo ra những kết quả quan trọng.

Bộ phần mềm này đã đạt được khả năng mô phỏng dữ liệu quan sát chất lượng cao, ở cấp độ pixel, và dữ liệu này sẽ được sử dụng để đánh giá toàn diện hiệu suất tổng thể của kính viễn vọng.

Nghiên cứu này đã được công bố trực tuyến vào thứ Tư trong một số đặc biệt của tạp chí Research in Astronomy and Astrophysics, và được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng cho những khám phá khoa học đột phá sau khi kính viễn vọng được phóng lên.

Kính viễn vọng không gian CSST, một cơ sở thiên văn học vũ trụ quan trọng thuộc chương trình không gian có người lái của Trung Quốc, sở hữu gương chính có khẩu độ 2 mét và tự hào có trường nhìn rộng, chất lượng hình ảnh cao và phạm vi phủ sóng dải sóng rộng.

Theo Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (NAOC), đơn vị dẫn đầu nghiên cứu, phát hiện này dự kiến sẽ thúc đẩy những khám phá khoa học quan trọng trong nhiều lĩnh vực vật lý thiên văn khác nhau, bao gồm vũ trụ học, nghiên cứu các thiên hà, dải Ngân hà, các ngôi sao và hành tinh.

Mô phỏng khoa học là một bước không thể thiếu trước khi phóng, đóng vai trò như một "buổi diễn tập kỹ thuật số" cho nhiệm vụ. Nó tạo ra dữ liệu giả lập để xác thực quy trình hoạt động của hệ thống và tối ưu hóa các chiến lược quan sát.

"Công trình này đưa ra những kỳ vọng rõ ràng về khả năng của CSST trong việc chụp ảnh trực tiếp các hành tinh ngoài hệ mặt trời, cung cấp những đảm bảo về mặt kỹ thuật cho các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tiên tiến này," Ji Jianghui, một nhà nghiên cứu tại Đài quan sát Núi Tím, cho biết.

Li Cheng, giáo sư tại Khoa Thiên văn học thuộc Đại học Thanh Hoa, nhận xét rằng các bài báo đã chứng minh một cách có hệ thống hiệu suất hoạt động của thiết bị và dữ liệu mô phỏng của các mô-đun kính viễn vọng.

"Điều này cung cấp sự hỗ trợ dữ liệu đáng tin cậy cho việc phát triển các hệ thống xử lý dữ liệu, nghiên cứu khoa học tiền kỳ và các hoạt động khoa học sau khi phóng," Li nói thêm.

CSST là một thành phần quan trọng của trạm vũ trụ Trung Quốc. Sau khi phóng, nó sẽ hoạt động độc lập trên cùng quỹ đạo với trạm vũ trụ và có khả năng kết nối với trạm để tiếp tế, bảo trì và nâng cấp.

Được trang bị các dụng cụ quang học tiên tiến, kính viễn vọng này được thiết kế để thực hiện chụp ảnh đa màu, độ phân giải cao, diện tích lớn và khảo sát quang phổ liền mạch. Nó cũng sẽ cho phép thực hiện các nghiên cứu quan sát chi tiết về các thiên thể được chọn bằng nhiều dụng cụ khác nhau, và được kỳ vọng sẽ đạt được những đột phá trong vật lý thiên văn, vũ trụ học và vật lý cơ bản.