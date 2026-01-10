Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Nhắc đến những ngôi làng độc lạ trên thế giới, không thể bỏ qua làng Hà Gia Bá bên sông Dương Tử, Lô Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với đá cuội- nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt – giúp nhiều người dân trở thành tỷ phú.

Đặc biệt, công việc nhặt đá cuội của họ từng mang lại khoản lợi khổng lồ: có người bán một viên đá với giá 140.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 525 triệu đồng)

Người dân ra suối nhặt đá hiếm về bán.

Đến với ngôi làng Hà Gia Bá bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy người người nhà nào đều chất đầy đá ở sân. Sau khi nhặt đá ở suối về dân làng chỉ cần chờ "người sành đá" đến mua.

Với thu nhập cao mà không cần bỏ vốn, nhiều người trong làng có đam mê và khát khao làm giàu đến mức họ bỏ toàn tâm toàn ý để theo đuổi con đường trở thành một chuyên gia đá quý. Theo những người này, chỉ cần tìm được hòn đá giá trị, một hộ dân nơi đây có thể đổi đời trong một đêm.

Với những ai có tay nghề lượm đá lâu năm, họ sẽ dễ dàng nhận ra được viên đá nào có giá trị mua bán cao. Đá có hoa văn, màu sắc và hình dáng càng độc thì càng bán được nhiều tiền.

Tại ngôi làng độc lạ này có một "báu vật" ẩn chứa dưới lòng sông, đó là đá cuội. Ước tính, ngôi làng nhỏ này có thể thu về khoảng 20 triệu Nhân dân tệ (hơn 72 tỷ đồng) mỗi năm từ các hoạt động kinh doanh đá cuội và đồ trang trí.

Từ tháng 2-4, khi tiết trời chuyển sang mùa khô, sông Dương Tử cạn nước cũng là thời điểm hàng trăm người dân trong làng đổ ra bãi đá rộng hơn 1.200 ha bên bờ sông để tìm kiếm những viên đá quý hiếm, có giá trị kinh tế cao.

Được biết nghề nhặt đá có thể mang lại thu nhập từ 180 – 250 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, không phải hòn đá nào cũng có thể bán với giá trên trời. Những hòn đá lạ cần được trang trí và đặt tên để đẩy giá trị lên cao nhất.

Đá có hoa văn, màu sắc và hình dáng càng độc thì càng bán được nhiều tiền. Ảnh: Pear

Thông thường, đá cuội ở làng Hejiaba nổi tiếng nhờ có những đường nét đặc biệt. Dù vậy, việc tìm kiếm "kỳ thạch" (những viên đá kỳ lạ, độc đáo) được cho là không hề dễ dàng. Những người được giao nhiệm vụ sàng lọc đá thường phải có tuổi đời trên 30, nhiều kinh nghiệm và nhanh nhạy với xu hướng của thị trường. Họ sẽ chọn ra những viên tốt nhất từ số đá người dân trong làng thu thập về, rửa sạch và rao bán để lấy phần trăm hoa hồng.

Người dân ngôi làng này đi nhặt những hòn đá cuội đẹp về bán.

Theo dân làng Hejiaba, từ lâu họ đã nhận ra vẻ đẹp đặc biệt của những hòn đá bên sông, song việc kinh doanh mặt hàng này chỉ thực sự phát triển mạnh từ năm 2003. Thời điểm đó, một cặp vợ chồng thương lái ở xa tình cờ đi ngang qua làng Hejiaba, thấy đá bên sông Dương Tử đẹp liền nhặt về một ít đem bán ở chợ và được giá hời. Người dân trong làng biết chuyện cũng nối bước theo từ đó.

Dương Tử là con sông lớn ở Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Nhiều năm nay, thu nhập của dân làng chủ yếu là từ việc đi nhặt những viên đá cuội dưới lòng sông Dương Tử rồi đem bán. Không ít hộ dân chỉ nhờ bán được một viên đá đã có thể đổi nhà, mua xe. Qua nhiều năm, nhiều người dân trong làng Hejiaba trở thành "chuyên gia" tìm kiếm đá. Đa phần các hòn đá được trang trí và đặt tên để có thể đẩy giá trị lên cao.

Nhờ được gắn với những giá trị văn hóa, truyền thuyết hay sở hữu một cái tên mỹ miều, một số sản phẩm có thể bán được với giá hàng chục nghìn Nhân dân tệ.

Thậm chí, một viên đá có tên "Thục đạo gian truân" từng được bán với giá lên tới 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 376 triệu đồng) giúp chủ nhân đổi đời, theo Vietnamnet.

Làng Hà Gia Bá có nghề truyền thống "độc lạ" cùng cảnh vật nên thơ như hang động Longtang, suối nước nóng Miyi... nơi đây thu hút du khách có thể kết hợp chuyến đi với việc tham quan các điểm du lịch.

Hejiaba có thể không phải ngôi làng duy nhất tọa lạc bên bờ Dương Tử nhưng đá trôi dạt vào đoạn sông chảy qua làng nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Nơi đây không chỉ có đá cảnh mà Hejiaba còn nổi tiếng với những di tích khảo cổ học thời kỳ đồ đá mới. Khu vực này đã phát hiện được nhiều hiện vật như công cụ đá và đồ gốm, phản ánh đời sống của người cổ đại.