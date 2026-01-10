Cặp vợ chồng bị bác đơn xin ly hôn vì mặc đồ đôi đến toà

Mới đây, một bức ảnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội ghi lại tình huống hy hữu tại một phiên tòa ly hôn. Thẩm phán đã quyết định bác đơn kiện sau khi chứng kiến cặp đôi xuất hiện trong trang phục đồ đôi đồng bộ. Được biết, phiên toà này diễn ra ở Nigeria nhưng danh tính của hai nhân vật chính không được xác định. Câu chuyện đã nhanh chóng trở nên viral và gây ra nhiều luồng tranh luận trái chiều về ranh giới giữa pháp lý và cảm xúc.
Sự việc diễn ra khi cặp đôi bước vào phòng xử án với vẻ ngoài chỉnh tề nhưng lại mặc quần áo theo bộ giống hệt nhau. Sự đoàn kết hiển hiện qua trang phục ngay lập tức khiến thẩm phán nghi ngờ về mục đích thực sự của họ. Thay vì tiến hành các thủ tục phân chia tài sản hay quyền nuôi con, vị thẩm phán đã tạm dừng phiên tòa để hỏi xem liệu họ có thực sự hiểu tính nghiêm trọng của việc chấm dứt hôn nhân hay không.
Theo quan điểm của tòa án, ly hôn là một quyết định pháp lý mang tính cuối cùng và đòi hỏi sự dứt khoát về mặt ý chí. Việc cặp đôi chọn mặc đồ đôi – biểu tượng thường thấy của sự gắn kết – đã tạo ra một sự mâu thuẫn lớn với yêu cầu giải thể hôn nhân. Thẩm phán tuyên bố rằng lựa chọn trang phục này cho thấy sự thiếu nghiêm túc hoặc một mối liên kết tình cảm chưa thể cắt đứt. Do đó, ông đã bác đơn và yêu cầu cả hai về nhà cân nhắc lại thay vì đặt bút ký vào một quyết định thay đổi cả cuộc đời.
Cộng đồng mạng đã chia thành hai phe rõ rệt trước hành động của thẩm phán. Những người ủng hộ cho rằng đây là một quyết định nhân văn, giúp ngăn chặn một vụ ly hôn vội vàng khi các bên chưa thực sự sẵn sàng. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng trang phục là quyền tự do cá nhân và không thể dùng làm thước đo cho sự sẵn sàng về mặt pháp lý. Họ lập luận rằng có thể cặp đôi phối đồ theo thói quen lâu năm hoặc thậm chí là một cách thể hiện sự văn minh khi chia tay.
Dù thực hư ý định của cặp đôi là gì, vụ việc vẫn là lời nhắc nhở rằng tòa án không chỉ là nơi thực hiện các thủ tục giấy tờ mà còn là nơi các quyết định lớn phải được thực hiện với ý chí rõ ràng. Bức ảnh viral này đã khép lại một phiên tòa nhưng lại mở ra một cuộc thảo luận sâu sắc về cách xã hội nhìn nhận sự tan vỡ và những chi tiết nhỏ có thể thay đổi cục diện pháp lý.
