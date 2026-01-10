Đi làm lại hộ khẩu, vợ phát hiện ra bí mật động trời của chồng

Khi đi làm thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu vào ngày 7/1, bà Trương ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc, bất ngờ phát hiện gia đình mình có thêm một người lạ, hơn nữa người này còn được đăng ký là con trai của bà. Bà Trương và chồng đã kết hôn được 35 năm, có một con trai và hai con gái, con út đã 31 tuổi, nhưng trong sổ hộ khẩu lại xuất hiện một người con trai sinh năm 2012, năm nay vừa tròn 13 tuổi.

Bà Trương đến bệnh viện nơi con bà sinh ra để lấy bệnh án, sau khi xem bà đã vô cùng sốc. Tên và số chứng minh nhân dân của sản phụ đều là của bà, thông tin liên hệ cũng là của chồng bà. Tuy nhiên, bà Trương đã triệt sản vào năm 1995, không thể sinh thêm một đứa con vào năm 2012.

Bà Trương phát hiện gia đình mình có thêm một người lạ khi đi làm lại hộ khẩu.

Sau khi điều tra thêm, bà Trương phát hiện ra đứa trẻ này thực ra là con của chồng bà với người phụ nữ khác và ông đã sử dụng thông tin cá nhân của bà để làm giấy khai sinh. Bà Trương nói rằng trước đây bà chỉ nghi ngờ chồng mình có người bên ngoài, nhưng không ngờ ông ta lại làm như vậy.

Chồng của bà Trương thừa nhận nhiều năm trước có quen biết một người phụ nữ bán bảo hiểm và có quan hệ tình cảm với người này.

Một bệnh viện tại Lạc Dương xác nhận đã cấp giấy chứng sinh cho đứa trẻ 13 năm trước dựa trên thẻ căn cước của bà Trương do người chồng cung cấp. Bệnh viện thừa nhận sai sót và sẽ tiến hành điều tra. Công an địa phương giải thích rằng các giấy tờ đều đầy đủ và xác thực tại thời điểm đăng ký và nếu giấy khai sinh không hợp lệ, việc đăng ký hộ khẩu cũng sẽ bị hủy bỏ.

Bà Trương đã nộp đơn kiện chồng vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng và yêu cầu ly hôn.