Vì sao Thân vương William sắp không được bay cùng con trai cả?

Có lẽ trong mắt công chúng, việc cả gia đình xứ Wales cùng nhau di chuyển trên một chiếc trực thăng là hình ảnh đẹp đẽ của sự gắn kết, nhưng với những người đứng đầu Hoàng gia, đó lại là một canh bạc đầy rủi ro mà họ không muốn đánh cược: Sự an toàn của dòng kế vị. Theo những nguồn tin thân cận từ cung điện, cố Nữ hoàng Elizabeth II khi sinh thời đã từng rất lo lắng, thậm chí là mất ngủ mỗi khi biết cháu trai William tự mình lái trực thăng chở cả gia đình, bao gồm cả vợ và các con nhỏ. Với bản năng của một người bà và trách nhiệm của một Nữ hoàng, bà hiểu rằng tai nạn hàng không là điều không ai nói trước được, và nếu kịch bản tồi tệ nhất xảy ra, nó không chỉ là bi kịch của một gia đình mà là cuộc khủng hoảng của cả một thể chế.

Quy tắc ngầm khắc nghiệt để bảo vệ ngai vàng

Chính vì nỗi lo ấy mà một quy tắc an toàn bất thành văn đã tồn tại từ lâu trong gia đình Windsor: Hai người thừa kế trực tiếp ngai vàng không nên di chuyển trên cùng một chuyến bay. Mục đích của quy định nghe có vẻ lạnh lùng này là để bảo đảm tính liên tục của dòng dõi Vương thất.

Nếu một tai nạn thảm khốc xảy ra, Hoàng gia vẫn còn một người kế vị hợp pháp để duy trì sự ổn định quốc gia. Trước đây, quy tắc này có thể được nới lỏng khi các hoàng tử còn quá nhỏ, bởi việc tách con khỏi cha mẹ trong những chuyến đi dài là điều bất tiện và thiếu tính nhân văn. Tuy nhiên, khi đứa trẻ lớn dần lên, chạm đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành và nhận thức, sự "đặc cách" ấy sẽ dần khép lại.

Theo cựu phi công của Hoàng gia là Graham Laurie, quy tắc này sẽ bắt đầu được áp dụng nghiêm ngặt khi Hoàng tử George tròn 12 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ không còn thấy cảnh Thân vương William nắm tay con trai cả bước lên cùng một chiếc máy bay. Khi ấy, George sẽ phải bay trên một chiếc phi cơ riêng biệt, tách khỏi bố, mẹ và các em. Ông Laurie hồi tưởng lại rằng ngày xưa, Thái tử Charles (nay là Vua Charles III) cũng không được phép bay cùng William khi William lên 12 tuổi. Mọi chuyến đi đều phải có sự sắp xếp riêng biệt, dù là đi nghỉ mát hay công du, tất cả chỉ để đảm bảo rằng "trứng không được để cùng một giỏ".

Sự giằng xé giữa tình thân và trách nhiệm

Thực tế, Thân vương William là một phi công cừ khôi, từng phục vụ trong Lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn của Không quân Hoàng gia, nên việc anh muốn tự tay cầm lái đưa gia đình đi đây đi đó là điều dễ hiểu. Nó không chỉ là sự tiện lợi mà còn là cách anh thể hiện sự chăm sóc, bảo bọc vợ con, tận hưởng chút riêng tư hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc. Nhưng William cũng hiểu rõ hơn ai hết sức nặng của vương miện mà mình và con trai sẽ phải đội trong tương lai. Việc chấp nhận tách nhau ra trong các chuyến bay không chỉ là tuân thủ quy tắc, mà còn là bài học đầu đời khắc nghiệt dành cho George về vị thế của mình: Rằng sự an toàn của cậu bé không còn là chuyện riêng của gia đình, mà là chuyện của quốc gia.

Dù quy định này có phần cứng nhắc và nhuốm màu lo âu, nhưng nó là một phần tất yếu của cuộc sống Hoàng gia, nơi mọi niềm vui cá nhân đều phải xếp sau nghĩa vụ. Có lẽ William và Kate đang tranh thủ từng chút thời gian còn lại để cả gia đình có thể cùng bay, cùng ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa nhỏ trước khi George chính thức bước vào khuôn khổ của một vị Vua tương lai. Đó là một sự hy sinh thầm lặng, một nỗi niềm riêng của những người làm cha mẹ trong chốn cung đình, khi phải chấp nhận nhìn con mình trưởng thành qua những chuyến bay đơn độc.