Những lời tiên tri khiến thế giới lo lắng năm 2026: Nostradamus thật sự nói gì?

Michel de Nostredame, thường được biết đến với tên Nostradamus, là thầy thuốc kiêm nhà chiêm tinh người Pháp sống ở thế kỷ 16. Năm 1555, ông cho xuất bản cuốn Les Prophéties tập hợp gần một nghìn khổ thơ bốn câu (quatrain), viết bằng tiếng Pháp cổ, Latin và tiếng Hy Lạp. Tác phẩm này từ lâu được xem là "kho tiên tri" về những biến cố lớn của nhân loại, từ chiến tranh, thiên tai đến sự xuất hiện của các nhân vật lịch sử.

Tuy nhiên, điểm then chốt thường bị bỏ qua là: Nostradamus không hề ghi mốc thời gian cụ thể theo năm. Toàn bộ Les Prophéties được chia thành các "Centuries" (thế kỷ), mỗi phần khoảng 100 khổ thơ nhưng không có câu nào ghi rõ năm 2026.

Trong các bài viết gần đây, nhiều câu thơ của Nostradamus được trích dẫn rồi gán trực tiếp cho bối cảnh thế giới năm 2026. Chẳng hạn, hình ảnh Sao Hỏa là vị thần chiến tranh trong thần thoại La Mã thường được dùng để suy luận về nguy cơ xung đột. Trong Les Prophéties, Sao Hỏa xuất hiện nhiều lần như một biểu tượng của bạo lực và chiến tranh, nhưng không có đoạn nào nhắc đến phương Đông hay phương Tây theo nghĩa địa chính trị hiện đại. Việc gắn hình ảnh này với cạnh tranh giữa châu Âu, Mỹ và các quốc gia châu Á ngày nay phần lớn là cách diễn giải của hậu thế.

Tương tự, chi tiết được gọi là "đàn ong khổng lồ nổi lên" thường được lý giải như biểu tượng của sức mạnh tập thể hay liên minh các nhà lãnh đạo. Trên thực tế, trong nguyên bản Les Prophéties không tồn tại cụm từ mô tả một "đàn ong khổng lồ" đúng nghĩa. Biểu tượng ong từng gắn với quyền lực hoàng gia Pháp, nên các nhà bình giải hiện đại đã mượn hình ảnh này để liên hệ với chính trị đương thời.

Ticino, Rouen, Evreux: địa danh thật, thời điểm mơ hồ

Một số khổ thơ của Nostradamus có nhắc đến các địa danh châu Âu như Rouen, Evreux hay vùng giáp ranh Alps – Italy. Từ đó, nhiều bài viết suy luận về nguy cơ xung đột mới tại châu Âu vào năm 2026, thậm chí gắn với khu vực Ticino ở Thụy Sĩ.

Các học giả cho rằng những địa danh này có thật, nhưng không hề gắn với mốc thời gian cụ thể. Việc liên hệ chúng với những nhân vật đương đại như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ xuất hiện trong các cách đọc hiện đại, chứ không tồn tại trong văn bản gốc thế kỷ 16.

"Cái kết tích cực" và xu hướng đọc lời tiên tri bằng lăng kính hiện đại

Điểm chung dễ thấy trong các bài viết về năm 2026 là phần kết thường nhấn mạnh thông điệp tích cực: bóng tối qua đi, ánh sáng xuất hiện, thế giới bước vào giai đoạn tái sinh. Quả thực, trong nhiều khổ thơ, Nostradamus sử dụng hình ảnh ánh sáng, sự hồi sinh sau chiến tranh. Nhưng ông không nói điều đó sẽ xảy ra vào năm nào, càng không khẳng định đó là "cuối năm 2026".

Theo các nhà nghiên cứu văn học và lịch sử, lời tiên tri của Nostradamus được viết cố ý mơ hồ, giàu biểu tượng, cho phép mỗi thế hệ tự soi chiếu nỗi lo và kỳ vọng của thời đại mình vào những câu chữ cổ. (Ảnh: GN)

Theo các nhà nghiên cứu văn học và lịch sử, lời tiên tri của Nostradamus được viết cố ý mơ hồ, giàu biểu tượng, cho phép mỗi thế hệ tự soi chiếu nỗi lo và kỳ vọng của thời đại mình vào những câu chữ cổ. Khi thế giới đối mặt với chiến tranh, khủng hoảng khí hậu hay cạnh tranh công nghệ, những khổ thơ ấy lại được "đánh thức" và gán cho các mốc thời gian cụ thể.

Nostradamus thật sự nói gì về năm 2026?

Câu trả lời ngắn gọn là ông không nói gì riêng về năm 2026. Những dự báo đang lan truyền chủ yếu là sự kết hợp giữa các khổ thơ rời rạc trong Les Prophéties với cách diễn giải hiện đại, mang màu sắc thời sự.

Điều còn lại, như nhiều học giả từng nhận định, nằm ở chính người đọc, lời tiên tri của Nostradamus không phải là bản đồ chỉ đường cho tương lai, mà giống một tấm gương phản chiếu nỗi bất an và hy vọng của con người ở từng thời kỳ.

